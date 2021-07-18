Василий КОБИН: «Минай прибавляет с каждым спаррингом»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о подготовке закарпатской команды к новому сезону УПЛ.

«Мне бы не хотелось делать каких-то громких заявлений, ибо рутинная работа над устранением недостатков, оптимизацией состава только в разгаре. Однако то, что команда с каждым проведенным спаррингом прибавляет — факт.

Что касается вратарей, то, убежден: и среди них будет острая конкуренция за место в старте. Пригласили Даниила Кучера, который в последнее время играл за РФС из Латвии, а также опытного Романа Mысака, известного по выступлениям за «Карпаты» и «Рух». Правда, на одной из последних тренировок он травмировался, но, надеюсь, сумеет быстро восстановиться», — отметил Кобин.