Василий КОБИН: «Минай прибавляет с каждым спаррингом»

Наставник закарпатской команды рассказал о подготовке к новому сезону

  • 18.07.2021 19:12
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Василий КОБИН: «Минай прибавляет с каждым спаррингом»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о подготовке закарпатской команды к новому сезону УПЛ.

«Мне бы не хотелось делать каких-то громких заявлений, ибо рутинная работа над устранением недостатков, оптимизацией состава только в разгаре. Однако то, что команда с каждым проведенным спаррингом прибавляет — факт.

Что касается вратарей, то, убежден: и среди них будет острая конкуренция за место в старте. Пригласили Даниила Кучера, который в последнее время играл за РФС из Латвии, а также опытного Романа Mысака, известного по выступлениям за «Карпаты» и «Рух». Правда, на одной из последних тренировок он травмировался, но, надеюсь, сумеет быстро восстановиться», — отметил Кобин.

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Источник — zbirna.com

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