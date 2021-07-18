ФОТО. Невеста Роналду сексуально загорает на яхте

Джорджина Родригес порадовала своих поклонников горячим снимком

  • 18.07.2021 18:46
  • 2394 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Невеста Роналду сексуально загорает на яхте
© Instagram. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего бомбардира «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, показала, как загорает на яхте.

Свежее фото Джорджина опубликовала в Instagram.

Родригес — модель известного итальянского бренда пляжной и верхней одежды Effek.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.07.2021 19:16
    0
    BekXanov, 18.07.2021 18:54
    Складывается впечатление что у кого то со спорт уа на неё стояк.Любая новость про эту шмань сразу тут .
    Не читайте
    А то читаете и ещё и клиенты строчите.
    Зависть она такая
    Ссылка
    --smart-Forever
      --smart-Forever, 18.07.2021 19:03
    -1
    Давайте уже и про маму Крышти напишите шо - нибудь
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 18.07.2021 18:54
    +3
    Складывается впечатление что у кого то со спорт уа на неё стояк.Любая новость про эту шмань сразу тут .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.07.2021 18:53
    +1
    Не особо худая
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 18.07.2021 18:54
    +3
    Складывается впечатление что у кого то со спорт уа на неё стояк.Любая новость про эту шмань сразу тут .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.07.2021 18:53
    +1
    Не особо худая
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.07.2021 19:16
    0
    BekXanov, 18.07.2021 18:54
    Складывается впечатление что у кого то со спорт уа на неё стояк.Любая новость про эту шмань сразу тут .
    Не читайте
    А то читаете и ещё и клиенты строчите.
    Зависть она такая
    Ссылка
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