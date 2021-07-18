ФОТО. Невеста Роналду сексуально загорает на яхте

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего бомбардира «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, показала, как загорает на яхте.
Свежее фото Джорджина опубликовала в Instagram.
Родригес — модель известного итальянского бренда пляжной и верхней одежды Effek.
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Источник — Instagram
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А то читаете и ещё и клиенты строчите.
Зависть она такая
А то читаете и ещё и клиенты строчите.
Зависть она такая
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