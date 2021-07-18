Артем ДОВБИК: «В сборной нет разделения на звезд и остальных»

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик поделился впечатлениями об атмосфере в национальной команде на минувшем Евро-2020.

– Какова атмосфера в сборной? Есть ли, скажем так, дистанция между финалистом Лиги чемпионов, чемпионом Англии, лучшим игроком весны в Серии А и всеми остальными?

– Нет, ничего такого! Напротив, ребята тоже рады в сборную приезжать — все, из любого клуба. И общаемся мы все отлично. Я, когда перед Францией дождался весной вызова, словно получил дополнительные силы. Был невероятно рад. Думаю, такие же чувства у любого, кого вызывают в сборную Украины.

– И все же — с кем сдружились, а с кем пока на «вы»?

– Да все игроки сборной отлично общаются. Если это такие мастера, как Ярмоленко или Марлос, то очень приятно с ними работать, это люди, у которых можно многому поучиться. Если это молодежь — ну так все отличные ребята. Со всеми общаюсь и дружу — и с Цыганковым, и с Кривцовым, и с Забарным. Вообще никаких вопросов. Я только удивляюсь, когда иногда в прессе вижу – «тот поссорился с тем», «тот с тренером на повышенных тонах говорил». Не было ничего такого. Отлично работали, без разделения на звезд и остальных или кто по клубной прописке.