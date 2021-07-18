ХОБЛЕНКО: «Стабек начал всем проигрывать — не было смысла оставаться»

27-летний украинский форвард Алексей Хобленко, ранее выступавший за «Днепр-1», рассказал о периоде, который провел в норвежском «Стабеке» (с мая текущего года).

«Время, проведенное в Норвегии, оказалось неудачным. В клубе возникли проблемы, и мне пришлось уйти. «Стабек» начал всем проигрывать, и я не видел смысла там оставаться. Получилось так, что на период отпуска отправился туда, чтобы поддержать форму и набрать кондиции. Сейчас нахожусь в Одессе у жены. 7 июля у нас в семье произошло важное событие — родился сын, которого назвали Ваней. Размышляю над вариантами дальнейшей карьеры», — рассказал Хобленко.