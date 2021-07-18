Презентация новичков Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июля в киевском PM Hall состоится презентация новичков «Шахтера».
В преддверии старта сезона-2021/22 защитник Марлон, полузащитник Педриньо и нападающий Лассина Траоре получат игровые футболки и ответят на вопросы журналистов.
Смотрите прямую трансляцию презентации в 12:00.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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