Алексей ХОБЛЕНКО: «Не держу на Йовичевича никакой обиды»

Украинский нападающий рассказал о своем уходе из «Днепра-1»

  • 18.07.2021 15:46
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Алексей ХОБЛЕНКО: «Не держу на Йовичевича никакой обиды»
© СК Днепр-1. Алексей Хобленко

27-летний украинский форвард Алексей Хобленко объяснил, почему ему пришлось покинуть «Днепр-1».

«Сначала все было неплохо, мы хорошо выступали под руководством Дмитрия Михайленко. Но потом, уже во время работы Игора Йовичевича, у меня сложилась ситуация, при которой все и пошло не так, как хотелось бы. Я поначалу играл, потом у меня были незначительные травмы, из-за которых я потерял прежние кондиции. Вернувшись в строй во время тренировочных сборов, потом уже практически не играл. За всю весеннюю часть сезона 2020/2021 в стартовом составе вышел лишь раз — в выездном матче против ковалевского «Колоса». Не держу на Йовичевича никакой обиды, так как у каждого тренера свое мнение. Считаю, что я этого не заслужил, так как делал все от себя зависящее, чтобы вернуться на прежний уровень.

Но, несмотря на оставшийся в душе осадок, роптать на судьбу отнюдь не намерен — я ведь действующий футболист, и впереди меня ждут новые возможности. Время для того, чтобы определиться с новым клубом, еще есть. Однако, где бы я ни оказался, буду стараться приносить пользу своей команде. Главное, чтобы было здоровье, и был хороший коллектив. Это для меня важно», — отметил Хобленко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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