ВИДЕО. Как вратари Динамо готовятся к новому сезону

Тренер вратарей «Динамо» Михаил Михайлов не дает спуску своим подопечным. Сейчас на вратарской позиции в «Динамо» как никогда ранее большая конкуренция.
В сюжете рассказывается о том, как проходят тренировки голкиперов «Динамо» во время подготовки к сезону.
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Источник — ФК Динамо Киев
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