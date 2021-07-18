ВИДЕО. Как вратари Динамо готовятся к новому сезону

Тренер вратарей «Динамо» Михаил Михайлов не дает спуску своим подопечным. Сейчас на вратарской позиции в «Динамо» как никогда ранее большая конкуренция.

В сюжете рассказывается о том, как проходят тренировки голкиперов «Динамо» во время подготовки к сезону.