Женская команда Шахтера выиграла дебютный матч со счетом 16:0

18 июля женская команда «Шахтера» сыграла свой первый матч в истории.
Команда Романа Заева одержала разгромную победу над соперницами из киевской «Едности». Матч завершился со счетом 16:0.
«Шахтер» – «Еднисть» – 16:0
Голы: 1:0 Кожухарь (2), 2:0 Кревская (9), 3:0 Кожухарь (11), 4:0 Янчук (12), 5:0 Янчук (28), 6:0 Янчук (41), 7:0 Кожухарь (45), 8:0 Янчук (48), 9:0 Вегерич (49), 10:0 Кожухарь (54), 11:0 Кожухарь (55), 12:0 Мохнач (57, пен.), 13:0 Старухина (58), 14:0 Кожухарь (67), 15:0 Ковб (71), 16:0 Молодюк (75)
«Шахтер»: Денищич (Петровец, 51), Мохнач, Старухина (Манзюк, 26; Старухина, 51), Ковб, Ильина, Головач, Молодюк (Кравчук, 26; Молодюк, 51), Кревская, Вегерич, Кожухарь (Кравчук, 72), Янчук
🔥 Победа 16:0 в дебютном товарищеском матче @ShakhtarWomen! 🧡⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 18, 2021
Какой гол понравился больше? #ShakhtarWomen #Shakhtar pic.twitter.com/wRKBLJp44E
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Бущие чемпионки Украины ;) Слава Клубу! 🧡🖤⚒
Кожухарь -6.
Янчук -4.
Старухина -1. Внучка Старухина??!
Бущие чемпионки Украины ;) Слава Клубу! 🧡🖤⚒
Бущие чемпионки Украины ;) Слава Клубу! 🧡🖤⚒
Бущие чемпионки Украины ;) Слава Клубу! 🧡🖤⚒
Бущие чемпионки Украины ;) Слава Клубу! 🧡🖤⚒
Кожухарь -6.
Янчук -4.
Старухина -1. Внучка Старухина??!
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