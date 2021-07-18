Женская команда Шахтера выиграла дебютный матч со счетом 16:0

Отличное начало для команды Романа Заева

  • 18.07.2021 13:45
  • 1902 просмотра
  • 13 комментариев
Женская команда Шахтера выиграла дебютный матч со счетом 16:0
© ФК Шахтер Донецк

18 июля женская команда «Шахтера» сыграла свой первый матч в истории.
 
Команда Романа Заева одержала разгромную победу над соперницами из киевской «Едности». Матч завершился со счетом 16:0.

«Шахтер» – «Еднисть» – 16:0

Голы: 1:0 Кожухарь (2), 2:0 Кревская (9), 3:0 Кожухарь (11), 4:0 Янчук (12), 5:0 Янчук (28), 6:0 Янчук (41), 7:0 Кожухарь (45), 8:0 Янчук (48), 9:0 Вегерич (49), 10:0 Кожухарь (54), 11:0 Кожухарь (55), 12:0 Мохнач (57, пен.), 13:0 Старухина (58), 14:0 Кожухарь (67), 15:0 Ковб (71), 16:0 Молодюк (75)

«Шахтер»: Денищич (Петровец, 51), Мохнач, Старухина (Манзюк, 26; Старухина, 51), Ковб, Ильина, Головач, Молодюк (Кравчук, 26; Молодюк, 51), Кревская, Вегерич, Кожухарь (Кравчук, 72), Янчук

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.07.2021 15:10
    0
    ShakhtarFCSD, 18.07.2021 14:09
    Браво, дебютом, Женщины лучшего Клуба Украины! Было приятно и честь посмотреть первый матч в истории. Уже видны задатки комбинаторики, и Кожухар - просто супертехничная нападающая. Правда, соперник такой же дебютант как и мы.
    Бущие чемпионки Украины ;) Слава Клубу! 🧡🖤⚒
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 18.07.2021 15:09
    0
    Шахтёр - Чемпион !!!
    Кожухарь -6.
    Янчук -4.
    Старухина -1. Внучка Старухина??!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.07.2021 15:02
    -1
    Не в тот клуб Коваленко перешёл.
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 18.07.2021 14:50
    -2
    Шубный клуб, 18.07.2021 14:38
    Что горит да шубная сова?создайте скупите ,а потом скулите
    Почему у тебя флаги постоянно меняются? Из оккупации строчешь через VPN?
    Ссылка
    Шубный клуб
      Шубный клуб, 18.07.2021 14:38
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    VAD, 18.07.2021 14:30
    Скупили вокруг всех кого тоу можна и сасоутверждаются с аматорами
    Что горит да шубная сова?создайте скупите ,а потом скулите
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 18.07.2021 14:35
    -1
    Такое низзя записывать в историю
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.07.2021 14:30
    0
    Скупили вокруг всех кого тоу можна и сасоутверждаются с аматорами
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.07.2021 14:29
    0
    Цирк
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 14:26
    +3
    Мда...без слов....))
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 18.07.2021 14:22
    -5
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.07.2021 14:11
    +3
    ShakhtarFCSD, 18.07.2021 14:09
    Браво, дебютом, Женщины лучшего Клуба Украины! Было приятно и честь посмотреть первый матч в истории. Уже видны задатки комбинаторики, и Кожухар - просто супертехничная нападающая. Правда, соперник такой же дебютант как и мы.
    Бущие чемпионки Украины ;) Слава Клубу! 🧡🖤⚒
    В этом сезоне он нифига не лучший 🤣🤣🤣
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 18.07.2021 14:09
    -5
    Браво, дебютом, Женщины лучшего Клуба Украины! Было приятно и честь посмотреть первый матч в истории. Уже видны задатки комбинаторики, и Кожухар - просто супертехничная нападающая. Правда, соперник такой же дебютант как и мы.
    Бущие чемпионки Украины ;) Слава Клубу! 🧡🖤⚒
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 18.07.2021 14:06
    -5
    То же будет и с Динамой
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 14:26
    +3
    Мда...без слов....))
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.07.2021 14:11
    +3
    ShakhtarFCSD, 18.07.2021 14:09
    Браво, дебютом, Женщины лучшего Клуба Украины! Было приятно и честь посмотреть первый матч в истории. Уже видны задатки комбинаторики, и Кожухар - просто супертехничная нападающая. Правда, соперник такой же дебютант как и мы.
    Бущие чемпионки Украины ;) Слава Клубу! 🧡🖤⚒
    В этом сезоне он нифига не лучший 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.07.2021 15:10
    0
    ShakhtarFCSD, 18.07.2021 14:09
    Браво, дебютом, Женщины лучшего Клуба Украины! Было приятно и честь посмотреть первый матч в истории. Уже видны задатки комбинаторики, и Кожухар - просто супертехничная нападающая. Правда, соперник такой же дебютант как и мы.
    Бущие чемпионки Украины ;) Слава Клубу! 🧡🖤⚒
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 18.07.2021 15:09
    0
    Шахтёр - Чемпион !!!
    Кожухарь -6.
    Янчук -4.
    Старухина -1. Внучка Старухина??!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.07.2021 14:30
    0
    Скупили вокруг всех кого тоу можна и сасоутверждаются с аматорами
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.07.2021 14:29
    0
    Цирк
    Ссылка
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