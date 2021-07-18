Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Будапеште

  • 18.07.2021 13:03
  • 1159 просмотров
  • 4 комментария
Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

18 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№95 WTA) сразится за титул на турнире WTA 250 в Будапеште.
 
В финале украинка сыграет против лидера посева Юлии Путинцевой из Казахстана (№42 WTA). Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
  
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
Отметим, что для Калининой это будет дебютный финал на уровне WTA, Путинцева имеет один титул (Нюрнберг-2019).

Плеер будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.07.2021 14:08
    0
    Подивитись не зможу, тож доведеться вболівати заочно.
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 18.07.2021 14:06
    +2
    Тут уже сам вихід до фіналу - неабиякий успіх, тож можна грати без думок про результат. Може, це й принесе перемогу.
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 18.07.2021 13:50
    0
    Мало верится, но все же желаю удачи.
    Ссылка
    Hottabych
    online
      Hottabych, 18.07.2021 13:40
    +3
    Только Ангеліна,только победа...
    Ссылка
    Hottabych
    online
      Hottabych, 18.07.2021 13:40
    +3
    Только Ангеліна,только победа...
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 18.07.2021 14:06
    +2
    Тут уже сам вихід до фіналу - неабиякий успіх, тож можна грати без думок про результат. Може, це й принесе перемогу.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.07.2021 14:08
    0
    Подивитись не зможу, тож доведеться вболівати заочно.
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 18.07.2021 13:50
    0
    Мало верится, но все же желаю удачи.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности