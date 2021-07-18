Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№95 WTA) сразится за титул на турнире WTA 250 в Будапеште.



В финале украинка сыграет против лидера посева Юлии Путинцевой из Казахстана (№42 WTA). Время начала встречи – 18:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



Отметим, что для Калининой это будет дебютный финал на уровне WTA, Путинцева имеет один титул (Нюрнберг-2019).

Плеер будет добавлен ближе к началу матча

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