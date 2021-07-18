Металлист собирается подписать игрока ВПК-Агро

Очередным новичком «Металлиста» может стать центральный полузащитник Артем Белый. 21-летний футболист сыграл в контрольном матче харьковчан с «Тростянцом» (6:0).

Белый в осенней части сезона 2020/21 играл на правах аренды за «ВПК-Агро» (права на футболиста на тот момент принадлежали «Ворскле»). В Первой лиге он провел 9 матчей.

В нынешнем году хавбек выступал за «Волчанск», в составе которого отметился 1 голом в 13 матчах аматорского чемпионата Украины.

Прежде уроженец Новомосковска поиграл за юниорские команды «Зари», «Черноморца» и «Ворсклы», а этим летом побывал в тренировочном лагере дебютанта Второй лиги «Виктории».

«Металлист» перед стартом сезона в Первой лиге уже подписал контракты с девятью новичками. Игроками харьковского клуба стали вратари Александр Рыбка и Андрей Бубенцов, защитники Андрей Цуриков, Богдан Порох и Эдуард Сарапий, полузащитники Маилтон, Евгений Банада и Дмитрий Шамич, нападающий Брайан Риаскос.