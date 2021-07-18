Завацкая узнала первую соперницу на турнире в Палермо

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№144 WTA) на следующей неделе стартует в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Палермо.
В матче первого круга Катарина померяется силами с австралийкой Лизетт Кабрерой (№146 WTA). Это будет первая встреча теннисисток.
Отметим, что Завацкая проиграла три последних матча.
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Источник — Sport.ua
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