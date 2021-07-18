ВИДЕО. Футболист в Англии забил одновременно два мяча в две девятки

Английский футболист-любитель Джереми Линч совершил невероятный трюк.
Ему удалось одновременно попасть в две девятки двумя мячами. За один подход он отправил два футбольных снаряда в верхние углы ворот.
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