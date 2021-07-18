ВИДЕО. Футболист в Англии забил одновременно два мяча в две девятки

Английский футболист-любитель Джереми Линч совершил невероятный трюк

  • 18.07.2021 04:59
  • 222 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Футболист в Англии забил одновременно два мяча в две девятки
© Instagram

Английский футболист-любитель Джереми Линч совершил невероятный трюк.

Ему удалось одновременно попасть в две девятки двумя мячами. За один подход он отправил два футбольных снаряда в верхние углы ворот.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.07.2021 05:48
    0
    Пусть возьмут себе вместо Рэшфорда и Санчо бить пенали.
    Ссылка
    Irina Novash
      Irina Novash, 18.07.2021 05:17
    0
    омайгудес
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.07.2021 05:48
    0
    Пусть возьмут себе вместо Рэшфорда и Санчо бить пенали.
    Ссылка
    Irina Novash
    online
      Irina Novash, 18.07.2021 05:17
    0
    омайгудес
    Ссылка
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