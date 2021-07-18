Контратаку завершил Рябой. Волынь проиграла Буковине в товарищеском матче

Луцкая «Волынь» и черновицкая «Буковина» провели спарринг во время предсезонной подготовки (0:1).
17 июля в 17:00 матч состоялся в селе Васильковцах Тернопольской области.
В конце матча «желто-черные» вышли в контратаку, которую реализовал Артем Рябой.
Товарищеский матч
17 июля
«Волынь» Луцк – «Буковина» Черновцы – 0:1
Гол: Рябой.
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Источник — Sport.ua
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