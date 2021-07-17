ВИДЕО. «Теперь - чемпионат мира». Йовичевич и Днепр-1 приветствуют Довбика

Форвард сборной Украины Артем Довбик вернулся в расположение «Днепра-1» после отпуска, полученного по итогам Евро.

На Евро Довбик забил гол и вывел Украину в четвертьфинал. Тренер Игор Йовичевич и команда поприветствовали игрока.

Йовичевич мотивирует Довбика на прогресс и напомнил, что в 2022 году будет чемпионат мира.