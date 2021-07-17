ВИДЕО. «Теперь - чемпионат мира». Йовичевич и Днепр-1 приветствуют Довбика

Форвард вернулся в расположение команды

  • 17.07.2021 23:27
  • 395 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. «Теперь - чемпионат мира». Йовичевич и Днепр-1 приветствуют Довбика
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Артем Довбик вернулся в расположение «Днепра-1» после отпуска, полученного по итогам Евро.

На Евро Довбик забил гол и вывел Украину в четвертьфинал. Тренер Игор Йовичевич и команда поприветствовали игрока.

Йовичевич мотивирует Довбика на прогресс и напомнил, что в 2022 году будет чемпионат мира.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 17.07.2021 23:38
    0
    А че тока поджопники? А головой в тубзик помакать?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 17.07.2021 23:38
    0
    А че тока поджопники? А головой в тубзик помакать?
    Ссылка
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