Ман Сити готов продать Стерлинга. Клуб хочет купить Грилиша и Кейна

По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» готов продать атакующего хавбека Рахима Стерлинга, чтобы затем приобрести полузащитника Джека Грилиша и форварда Гарри Кейна.

Стерлинг классно провел Евро-2020, однако в конце сезона «Манчестер Сити» выглядел не лучшим образом и потерял доверие тренера Хосепа Гвардиолы.

Клуб из-за финансовых ограничений не может приобрести новичков без продажи кого-то из основных игроков, и Стерлинг - один из вариантов.

Всего «Сити» хочет сперва выручить около 100 миллионов фунтов на продажах, чтобы затем перейти к подписанию новых футболистов.