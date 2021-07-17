Ман Сити готов продать Стерлинга. Клуб хочет купить Грилиша и Кейна

Хавбек может сменить команду

  • 17.07.2021 18:05
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Ман Сити готов продать Стерлинга. Клуб хочет купить Грилиша и Кейна
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» готов продать атакующего хавбека Рахима Стерлинга, чтобы затем приобрести полузащитника Джека Грилиша и форварда Гарри Кейна.

Стерлинг классно провел Евро-2020, однако в конце сезона «Манчестер Сити» выглядел не лучшим образом и потерял доверие тренера Хосепа Гвардиолы.

Клуб из-за финансовых ограничений не может приобрести новичков без продажи кого-то из основных игроков, и Стерлинг - один из вариантов.

Всего «Сити» хочет сперва выручить около 100 миллионов фунтов на продажах, чтобы затем перейти к подписанию новых футболистов.

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Источник — Sky Sports

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