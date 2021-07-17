Триппьер хочет вернуться в Англию

Защитником интересуется «Манчестер Юнайтед»

  • 17.07.2021 17:35
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Триппьер хочет вернуться в Англию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Триппьер

Защитник «Атлетико» Мадрид Киран Триппьер хочет вернуться в Англию. Он намерен обсудить этот вопрос с руководством клуба.

У «Атлетико» есть на руках предложение по Триппьеру от «Манчестер Юнайтед». 30-летний защитник не против продолжить карьеру в МЮ.

Триппьер перешел в «Атлетико» Мадрид летом 2019 года из «Тоттенхэма». В прошлом сезоне на его счету 6 ассистов в 35 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

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Источник — Manchester Evening News

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