Защитник «Атлетико» Мадрид Киран Триппьер хочет вернуться в Англию. Он намерен обсудить этот вопрос с руководством клуба.
У «Атлетико» есть на руках предложение по Триппьеру от «Манчестер Юнайтед». 30-летний защитник не против продолжить карьеру в МЮ.
Триппьер перешел в «Атлетико» Мадрид летом 2019 года из «Тоттенхэма». В прошлом сезоне на его счету 6 ассистов в 35 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.
Источник — Manchester Evening News
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