Защитник «Атлетико» Мадрид Киран Триппьер хочет вернуться в Англию. Он намерен обсудить этот вопрос с руководством клуба.

У «Атлетико» есть на руках предложение по Триппьеру от «Манчестер Юнайтед». 30-летний защитник не против продолжить карьеру в МЮ.

Триппьер перешел в «Атлетико» Мадрид летом 2019 года из «Тоттенхэма». В прошлом сезоне на его счету 6 ассистов в 35 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.