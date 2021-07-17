Нур-Султан. Стаховский проиграл в финале парного разряда

Сегодня Сергей Стаховский вместе с канадцем Петером Полански в финале хардового челленджера в Нур-Султане в парном разряде встречались с четвертым сеяным тайваньско-зимбабвийским дуэтом Сюй Юй – Бенджамин Лок.
Первый сеяный украино-канадский дуэт потерпел поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 9 минут.
Финал
Петер Полански/Сергей Стаховский – Сюй Юй/Бенджамин Лок – 6:2, 1:6, 7:10
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Источник — Sport.ua
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