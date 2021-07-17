Виктор ЦЫГАНКОВ: «У нас молодая команда с талантливыми игроками»

Форвард «Динамо» - о подготовке к новому сезону

  • 17.07.2021 16:06
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «У нас молодая команда с талантливыми игроками»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков рассказал о подготовке к сезону 2021/2022 в составе команды Мирчи Луческу:

- С возвращением в расположение «Динамо»! Как настроение, как отдохнул?
- В принципе, было 10-11 дней, поэтому назвать отдыхом нельзя, просто передохнул и слава Богу.

- Эмоционально уже восстановились после Евро-2020?
- «Динамо» - любимый клуб, всех рад видеть, соскучился по всем. Снова начинаем работать и ставить перед собой все те же цели - все выигрывать в новом сезоне. Когда возвращаешься к своему любимому делу, это всегда приносит удовольствие. Сборы - это такая часть работы, когда надо потерпеть. Но, в целом, все проходит удачно.

- Сколько времени потребуется, чтобы полностью приступить к работе с общей группой?
- Мы не так много пропустили, думаю, достаточно пару дней тяжелых тренировок, чтобы втянуться и сейчас уже команда проводит поединки. Через игры мы наберем форму быстрее.

- Как оценишь потенциал молодых ребят?
- Да, у нас молодая команда с талантливыми футболистами, правильным тренерским штабом, который может раскрыть потенциал игроков. Прогресс каждого футболиста с каждым годом может увеличиваться и увеличиваться, поэтому, думаю, мы на правильном пути и все у команды получится.

- Намного интереснее играть контрольные поединки с представителями лучших чемпионатов Европы?
- Конечно, мы готовимся к Лиге чемпионов  и, соответственно, нужно играть с сильными командами, чтобы прогрессировать и подготовится должным образом, выступить достойно в Лиге чемпионов.

- Матч с «Вильярреалом» - возможность взять реванш?
- Мы играли с ними в Лиге Европы, а это товарищеский матч, просто подготовка. Но опять таки, интересно с такими командами играть, попробовать сейчас свои силы.

- Кто тебе больше всего запомнился из «Вильярреала»?
- Морено, конечно.

- Какие эмоции оставило Евро-2020?
- Скажу, что я рад за страну, людям это принесло огромную радость, каждый болел и переживал. В целом, для Украины, это достижение. Но это планка, которую надо ставить выше и выше. Дай бог, наши футболисты, новое поколение будут прогрессировать и в следующих чемпионатах возможно еще удачнее выступим.

- В этом сезоне «Динамо» в Лиге чемпионов будет сильнее?
- Я надеюсь, мы все работаем для этого.

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Источник — ФК Динамо Киев

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