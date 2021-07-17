Бывший игрок Металлиста 1925 может перейти в Краматорск

Владимир Коробка близок к возвращению на поля Первой лиги

  • 17.07.2021 11:11
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Бывший игрок Металлиста 1925 может перейти в Краматорск
© ФК Металлист 1925. Владимир Коробка

Правый вингер Владимир Коробка находится в тренировочном лагере «Краматорска». Перед этим 31-летний воспитанник днепровского футбола побывал на просмотре в «Виктории».

Последним клубом Коробки был «Металлист 1925», за который полузащитник провел 4 матча в сезоне 2020/21. С зимы он оставался без команды. Прежде футболист поиграл за молодежку «Днепра», «Таврию», российские «Волгарь» и «Тюмень», запорожский «Металлург», белорусский «Витебск», грузинские «Колхети-1913» и «Торпедо», «Волынь» и «Ингулец».

«Краматорск» по итогам прошлого сезона Первой лиги занял 12-е место. В 1-м туре нового чемпионата команда Алексея Городова 24 июля сыграет с «Горняком-Спорт» на выезде.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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