Рубикон близок к подписанию воспитанника Динамо

Крайний защитник Рудольф Сухомлинов может продолжить карьеру в столичном «Рубиконе». 28-летний воспитанник академии «Динамо» в первой половине этого года играл за команду ДЮСШ «Атлет» в аматорском чемпионате Украины (8 матчей, 2 предупреждения).

Ранее Сухомлинов выступал за «Динамо-2», «Николаев», «Десну», «Волынь», «Полесье», а также грузинские «Зугдиди», «Самтредиа» и «Шевардени-1906». В сентябре прошлого года защитник был в заявке тернопольской «Нивы», однако вскоре покинул клуб, так и не сыграв за него ни одного матча.

«Рубикон» по итогам дебютного сезона во Второй лиге занял 11-е место в группе А. В 1-м туре нового чемпионата команда Сергея Литовченко 26 июля сыграет дома с «Диназом».