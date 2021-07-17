Экс-форвард Динамо объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии

30-летний форвард «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди, известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо», заявил о завершении международной карьеры в рядах национальной сборной Швейцарии.

«Уйти из сборной для меня нелегко. Однако в последнее время меня преследовали различные травмы. Поэтому в будущем я решил сконцентрироваться на играх за мой клуб – «Вольфсбург». Кроме того, я автоматически смогу проводить больше времени со своей семьей», - написал Мехмеди.

В стане швейцарцев Мехмеди провел 76 поединков, отличившись в них 10 забитыми мячами. Дебютировал 4 июня 2011 года, а последний поединок провел 28 июня нынешнего года в рамках 1/8 финала Евро-2020 против Франции, когда Швейцария обыграла грозного оппонента в серии послематчевых пенальти.