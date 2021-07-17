Селтик подписал израильтянина Абаду, которым интересовалось Динамо

Талантливый вингер продолжит карьеру в Шотландии

  • 17.07.2021 08:05
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Селтик подписал израильтянина Абаду, которым интересовалось Динамо
© celticfc.com

19-летний правый вингер «Маккаби» Петах-Тиква Лиэль Абада перешел в шотландский «Селтик».

Договор, подписанный на пять лет, начнет действовать после получения игроком разрешения на работу в Великобритании.

По неофициальным данным, трансфер Абады обошелся «Селтику» в 4 миллиона евро.

Напомним, в конце минувшего и начале нынешнего годов израильская пресса сватала Абаду в киевское «Динамо», которое, по слухам, давало за вингера 5 миллионов евро, но в итоге трансфер так и не состоялся.

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Источник — ФК Селтик

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