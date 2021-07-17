Euro Winners Cup 2021. Артур Мьюзик проиграл Локомотиву в 1/8 финала

В Португалии продолжается престижный турнир по пляжному футболу Euro Winners Cup 2021. Все три украинских клуба уже выбыли из борьбы.

Роман Пачев бильярдным ударом со штрафного в дополнительное время принес победу киевскому «Артур Мьюзик» 5:4 в матче 1/16 финала против испанской команды «Мелистар». Музыканты в 1/8 финала вышли на московский «Локомотив», который разгромил чешский «Богемианс» (11:1), а накануне победил бердянскую «Молния» (4:3).

Но 16 июля «Артур Мьюзик» в матче 1/8 финала проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 1:6. У украинцев отметился голом Дмитрий Крохмалюк. Киевские музыканты продолжат борьбу в матчах за 9–16 места.

Не удалось пройти в 1/8 финала столичном «Сервиту», который на столь ранней стадии попал на главного фаворита санкт-петербургский «Кристалл». Украинцы уступили (2:7), киевлян два мяча провел Андрей Пашко – первый после углового от Дмитрия Медведя, а второй после индивидуального прорыва и удара в нижний угол.

Проиграла в 1/16 финала и бердянская «Молния», которая уступила израильского команде «Фалфала» (5:7). Забивали Олег Будзько (дважды), Сергей Дубовик, Иван Канстантинов и Максим Рарот. Главной неприятностью стала травма форварда – Олег Будзько получил удар в голову от израильского защитника и получил ужасное рассечение брови.

Euro Winners Cup 2021