Euro Winners Cup 2021. Артур Мьюзик проиграл Локомотиву в 1/8 финала

Все три украинских клуба уже выбыли из борьбы

  • 17.07.2021 06:25
  • 120 просмотров
  • 0 комментариев
Euro Winners Cup 2021. Артур Мьюзик проиграл Локомотиву в 1/8 финала
© Euro Winners Cup 2021

В Португалии продолжается престижный турнир по пляжному футболу Euro Winners Cup 2021. Все три украинских клуба уже выбыли из борьбы.

Роман Пачев бильярдным ударом со штрафного в дополнительное время принес победу киевскому «Артур Мьюзик» 5:4 в матче 1/16 финала против испанской команды «Мелистар». Музыканты в 1/8 финала вышли на московский «Локомотив», который разгромил чешский «Богемианс» (11:1), а накануне победил бердянскую «Молния» (4:3).

Но 16 июля «Артур Мьюзик» в матче 1/8 финала проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 1:6. У украинцев отметился голом Дмитрий Крохмалюк. Киевские музыканты продолжат борьбу в матчах за 9–16 места.

Не удалось пройти в 1/8 финала столичном «Сервиту», который на столь ранней стадии попал на главного фаворита санкт-петербургский «Кристалл». Украинцы уступили (2:7), киевлян два мяча провел Андрей Пашко – первый после углового от Дмитрия Медведя, а второй после индивидуального прорыва и удара в нижний угол.

Проиграла в 1/16 финала и бердянская «Молния», которая уступила израильского команде «Фалфала» (5:7). Забивали Олег Будзько (дважды), Сергей Дубовик, Иван Канстантинов и Максим Рарот. Главной неприятностью стала травма форварда – Олег Будзько получил удар в голову от израильского защитника и получил ужасное рассечение брови.

Euro Winners Cup 2021

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности