Саудовская Аравия и Италия планируют подать совместную заявку на ЧМ-2030

На проведение турнира также претендует много других стран

  • 17.07.2021 05:09
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Саудовская Аравия и Италия планируют подать совместную заявку на ЧМ-2030
© Getty Images/Global Images Ukraine

Саудовская Аравия планирует совместно с Италией подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030.

На проведение турнира 2030 года также претендуют:

  • Испания и Португалия
  • Англия и Ирландия
  • Аргентина, Уругвай и Парагвай
  • Румыния и Греция
  • Болгария и Сербия

ЧМ-2022 года пройдет зимой в Катаре, а мундиаль 2026 года будут принимать Мексика, США и Канада.

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Италия намерена принять один из турниров, в 2028 или 2030 году:

«Мы будем оценивать кандидатуру Италии на чемпионат Европы 2028 и чемпионат мира 2030, на котором будет отмечаться столетие чемпионата мира. Давайте сначала попробуем Евро, а потом уже подумаем. Сейчас Италии нужно улучшить состояние инфраструктуры, чтобы всерьез претендовать на проведение серьезных турниров.

Нам следует улучшить состояние стадионов, потому что если мы не начнем инвестировать в инфраструктуру, то никогда не сможем организовать такое грандиозное мероприятие. Однако нужно действовать быстро. На мой взгляд, нужно работать над стадионами сразу, не дожидаясь одобрения на проведение турниров».

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Источник — The Athletic

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