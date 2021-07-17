Саудовская Аравия и Италия планируют подать совместную заявку на ЧМ-2030

Саудовская Аравия планирует совместно с Италией подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030.

На проведение турнира 2030 года также претендуют:

Испания и Португалия

Англия и Ирландия

Аргентина, Уругвай и Парагвай

Румыния и Греция

Болгария и Сербия

ЧМ-2022 года пройдет зимой в Катаре, а мундиаль 2026 года будут принимать Мексика, США и Канада.

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Италия намерена принять один из турниров, в 2028 или 2030 году:

«Мы будем оценивать кандидатуру Италии на чемпионат Европы 2028 и чемпионат мира 2030, на котором будет отмечаться столетие чемпионата мира. Давайте сначала попробуем Евро, а потом уже подумаем. Сейчас Италии нужно улучшить состояние инфраструктуры, чтобы всерьез претендовать на проведение серьезных турниров.

Нам следует улучшить состояние стадионов, потому что если мы не начнем инвестировать в инфраструктуру, то никогда не сможем организовать такое грандиозное мероприятие. Однако нужно действовать быстро. На мой взгляд, нужно работать над стадионами сразу, не дожидаясь одобрения на проведение турниров».