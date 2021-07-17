Украинский форвард может продолжить карьеру в белорусском БАТЭ

Станислав Беленький за брестское «Динамо» забил уже 8 голов в 15 матчах

  • 17.07.2021 05:51
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Украинский форвард может продолжить карьеру в белорусском БАТЭ
© ФК Динамо Брест. Станислав Беленький

Клуб БАТЭ заинтересован в услугах украинского форварда брестского «Динамо» Станиславе Беленького, сообщает белорусский журналист Владислав Татур.

Беленький уже забил 8 голов в 15 матчах чемпионата Беларуси и входит в топ-5 бомбардиров турнира. БАТЭ занимает 2-е место в чемпионате Беларуси, а «Динамо» Брест расположилось на 7-й позиции.

Кроме того, «БАТЭ» и «Шахтер» Солигорск ведут переговоры о переходе форварда Максима Скавыша в солигорский клуб, который тренирует украинец Роман Григорчук, уже в летнее трансферное окно. 

 

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Источник — Telegram

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