Украинский форвард может продолжить карьеру в белорусском БАТЭ

Клуб БАТЭ заинтересован в услугах украинского форварда брестского «Динамо» Станиславе Беленького, сообщает белорусский журналист Владислав Татур.

Беленький уже забил 8 голов в 15 матчах чемпионата Беларуси и входит в топ-5 бомбардиров турнира. БАТЭ занимает 2-е место в чемпионате Беларуси, а «Динамо» Брест расположилось на 7-й позиции.

Кроме того, «БАТЭ» и «Шахтер» Солигорск ведут переговоры о переходе форварда Максима Скавыша в солигорский клуб, который тренирует украинец Роман Григорчук, уже в летнее трансферное окно.