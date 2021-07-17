ШАЦКИХ: «У Луческу осталась та же схема игры, что была при Хацкевиче»

Экс-тренер киевского «Динамо» сравнил работу тренерских штабов

  • 17.07.2021 00:45
  • 84 просмотра
  • 1 комментарий
ШАЦКИХ: «У Луческу осталась та же схема игры, что была при Хацкевиче»
© Профутбол. Максим Шацких

Экс-тренер «Динамо» Максим Шацких сравнил работу тренерских штабов белоруса Александра Хацкевича и румына Мирчи Луческу, который с первой попытки вывел команду в Лигу чемпионов:

«Во первых, соперники были разные – это раз. АЗ только из ковида вышли, и было видно, что они даже не тренировались. Видно было, после 25-й минуты они уже умирали. Нетренированная команда. Как бы глаза не хотели – ножки не побегут.

Потом «Брюгге». Но это не то «Брюгге», с которым играли мы, которое перед игрой с нами усилилось. В чемпионате они это тоже сейчас демонстрируют. Понятно, что со всеми нужно было играть. Они прошли, задачу попасть в групповой турнир они выполнили. Хорошо, что «Ференцварош» попался, еще и в Лигу Европы перешли и там поиграли.

У нашей же команды были «Аякс», «Брюгге» и «Янг Бойз». В матче с «Янг Бойз» больше стечение обстоятельств нелепое было, их должны были проходить. Но куда «Аякс» дошел, вы знаете. Они закупились перед нами на 60 млн. 

Сильных схематических изменений не заметил (между «Динамо» Хацкевича и «Динамо» Луческу). Может пару новых футболистов появились: Забарный и Сирота. Если б Бурда здоров был, не знаю, играл бы или нет. Что-то ему в последнее время не везет с травмами. Но вот схематически картинка схемы, в принципе, осталась та же. А результат другой».

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Источник — ПроФутбол

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 17.07.2021 01:06
    0
    У Сабо и Лобановского была одна и та же команда.
    -
    С Сабо ДК не смогли пройти никому неизвестный Ксамакс. А с Лобановским эта же команда и даже без Леоненко (который был лидером нападения) выигрывала почти у всех в Европе 2 года, дошла до 1/4 по делу, а потом и до 1/2 по делу.
    -
    Хотя мое мнение, именно такого игрока как Леоненко и не хватило ДК в 1/2 финала против Баварии. Могли реально выиграть ЛЧ в том году. Молодые Шевченко и Ребров иногда проваливались. Нужны были матерые волки.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 17.07.2021 01:06
    0
    У Сабо и Лобановского была одна и та же команда.
    -
    С Сабо ДК не смогли пройти никому неизвестный Ксамакс. А с Лобановским эта же команда и даже без Леоненко (который был лидером нападения) выигрывала почти у всех в Европе 2 года, дошла до 1/4 по делу, а потом и до 1/2 по делу.
    -
    Хотя мое мнение, именно такого игрока как Леоненко и не хватило ДК в 1/2 финала против Баварии. Могли реально выиграть ЛЧ в том году. Молодые Шевченко и Ребров иногда проваливались. Нужны были матерые волки.
    Ссылка
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