Оболонь продлила контракт с сыном президента, тренер лишился приставки и.о.

Перед стартом сезона в Первой лиге новый контракт с клубом «Оболонь» подписал полузащитник Олег Слободян. Новое соглашение рассчитано на два сезона, до 30 июня 2023 года.

24-летний хавбек является воспитанником «Оболони» и всю свою профессиональную карьеру провел в родном клубе, цвета которого защищает с 2013 года. В прошлом сезоне сын президента «Оболони» Александр Слободяна сыграл за «пивоваров» 12 матчей и забил 1 мяч в Первой лиге. Также на его счету 1 матч за «Оболонь-2» во Второй лиге.

В июне новые двухлетние контракты с «Оболонью» подписали защитники Алексей Майданевич и Александр Осман. Годичные соглашения заключили вратарь Назарий Федоривский, защитник Павел Лукьянчук, полузащитники Максим Покотилюк и Алексей Савченко, а также нападающий Александр Батальский.

Клуб объявил о том, что новый сезон Валерий Иващенко начнет во главе команды уже без приставки «и. о». Под его руководством «Оболонь» завершила минувший чемпионат на 8-м месте.