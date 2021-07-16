ШАЦКИХ: «Это моя инициатива была – взять Миколенко в первую команду»

Бывший тренер «Динамо» Максим Шацких рассказал, что в 2007 год именно он предложил перевести защитника Виталия Миколенко из молодежной в первую команду:
«Это моя инициатива была – взять Миколенко в первую команду «Динамо». Я знал его еще с академии. Сказал, что надо его забирать.
Виталик – очень скромный, порядочный парень. Единственный человек и футболист, который всегда на позитиве. Ни разу не видел его грустным. Приятно работать с такими людьми.
Над ним еще нужно работать и работать. Мы видим, он ошибается и будет ошибаться, потому что взрослеет. Но он должен минимизировать число этих ошибок, так как он основной игроком «Динамо» и сборной Украины.
Он очень переживал из-за ошибку за сборную. Все великие ошибаются. Через 2–3 года он уже не будет допускать таких ошибок. Он молодой, эмоции бывают, набирается опыта с каждым годом. И он еще будет прибавлять, будучи более спокойным».
Источник — ПроФутбол
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Да, уже через года в сборной будут другие защитники - дырявым лохам там не место
Да, уже через года в сборной будут другие защитники - дырявым лохам там не место
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