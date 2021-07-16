ШАЦКИХ: «Это моя инициатива была – взять Миколенко в первую команду»

Защитник дебютировал за киевское «Динамо» в августе 2017 года

  • 16.07.2021 23:23
  • 216 просмотров
  • 1 комментарий
ШАЦКИХ: «Это моя инициатива была – взять Миколенко в первую команду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Бывший тренер «Динамо» Максим Шацких рассказал, что в 2007 год именно он предложил перевести защитника Виталия Миколенко из молодежной в первую команду:

«Это моя инициатива была – взять Миколенко в первую команду «Динамо». Я знал его еще с академии. Сказал, что надо его забирать.

Виталик – очень скромный, порядочный парень. Единственный человек и футболист, который всегда на позитиве. Ни разу не видел его грустным. Приятно работать с такими людьми.

Над ним еще нужно работать и работать. Мы видим, он ошибается и будет ошибаться, потому что взрослеет. Но он должен минимизировать число этих ошибок, так как он основной игроком «Динамо» и сборной Украины.

Он очень переживал из-за ошибку за сборную. Все великие ошибаются. Через 2–3 года он уже не будет допускать таких ошибок. Он молодой, эмоции бывают, набирается опыта с каждым годом. И он еще будет прибавлять, будучи более спокойным».

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Источник — ПроФутбол

(5 голосов)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 16.07.2021 23:42
    0
    "Через 2–3 года он уже не будет допускать таких ошибок." (с)
    Да, уже через года в сборной будут другие защитники - дырявым лохам там не место
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 16.07.2021 23:42
    0
    "Через 2–3 года он уже не будет допускать таких ошибок." (с)
    Да, уже через года в сборной будут другие защитники - дырявым лохам там не место
    Ссылка
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