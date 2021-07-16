ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с двумя ключевыми игроками

Одесский «Черноморец» продлил контракты с двумя ключевыми игроками.
Сегодня, 16 июля, голкипер Алексей Паламарчук и полузащитник Илья Путря продлили свои трудовые соглашения с ФК «Черноморец».
За два сезона Паламарчук отыграл 16 матчей. Путря в минувшем сезоне 23 раза вышел на поле и забил 2 гола.
О сроках действия новых договоров пресс-служба клуба УПЛ не сообщает.
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Источник — ФК Черноморец
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