Барселона хочет подписать голкипера Наполи

Давид Оспина планируется на роль дублера

  • 16.07.2021 17:13
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Барселона хочет подписать голкипера Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Оспина

«Барселона» ищет нового голкипера на роль дублера Марка-Андре тер Штегена. Руководство клуба считает, что Норберто Нето с этой ролью не справляется.

«Барселона» собирается подписать голкипера «Наполи» Давида Оспину. Во второй половине прошлого сезона он начал проигрывать конкуренцию Алексу Мерету.

В прошлом сезоне на счету Оспины 23 матча за «Наполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 32-летнего колумбийца оценивается в 5 миллионов евро, контракт действует до лета 2022 года.

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Источник — Goal.com

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