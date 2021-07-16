Барселона хочет подписать голкипера Наполи

«Барселона» ищет нового голкипера на роль дублера Марка-Андре тер Штегена. Руководство клуба считает, что Норберто Нето с этой ролью не справляется.

«Барселона» собирается подписать голкипера «Наполи» Давида Оспину. Во второй половине прошлого сезона он начал проигрывать конкуренцию Алексу Мерету.

В прошлом сезоне на счету Оспины 23 матча за «Наполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 32-летнего колумбийца оценивается в 5 миллионов евро, контракт действует до лета 2022 года.