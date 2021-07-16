ВИДЕО. Приятное с полезным. Силовые упражнения Леона Горецки

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка продолжает подготовку к новому сезону. Он выполняет силовые упражнения в домашних условиях, а помогает ему в этом его девушка:

«Папа говорит мне, что женщин надо носить на руках», - подписал видео Горецка.