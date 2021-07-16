ВИДЕО. Приятное с полезным. Силовые упражнения Леона Горецки

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка продолжает подготовку к новому сезону. Он выполняет силовые упражнения в домашних условиях, а помогает ему в этом его девушка:
«Папа говорит мне, что женщин надо носить на руках», - подписал видео Горецка.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.