Интер отклонил предложение Ливерпуля по Барелле

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» и сборной Италии Николо Барелле. «Красные» видят в нем замену Джорджиньо Вейналдуму, который перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

«Ливерпуль» предложил за Бареллу 70 миллионов евро, однако «Интер» предложение отклонил. Чемпионы Италии считают игрока неприкосновенным и не рассматривают возможность его продажи.

Барелла выступает за «Интер» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 13 ассистов в 46 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.