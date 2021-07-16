Вратарь Десны: «Являюсь официальным членом фан-клуба Барселоны»

Игорь Литовка – о своих симпатиях

  • 16.07.2021 13:55
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Вратарь Десны: «Являюсь официальным членом фан-клуба Барселоны»
© Динамомания. Игорь Литовка

Голкипер «Десны» Игорь Литовка рассказал о том, за кого болел на Евро-2020 и назвал свой любимый клуб:

«Я бы болел за Данию в финале, но все-таки болел за Италию. Объясню почему. Датчане играли в полуфинале с англичанами, но был поставлен такой неоднозначный пенальти, в результате чего на сборную Англии упала своего рода неприятная тень, кроме этого, было непонятное распределение матчей.

А итальянцы показали свой единый дух и невероятную сплоченность, начиная от гимна и заканчивая финальной заслуженной победой. Также, следует отметить великолепную игру в серии пенальти итальянцев с испанцами.

В жизни я болею за «Барселону» и являюсь официальным членом фан-клуба. По прошествии определенного времени, у меня будет место на «Камп Ноу». Кумира, как такового, сейчас уже нет, но Месси многие, и я в том числе, считаю феноменом».

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