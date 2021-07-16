На клуб Серии А наложили трансферный бан

ФИФА наложила 2-летний трансферный бан на клуб Серии А «Специя». Также клуб будет вынужден заплатить 500 тысяч евро штрафа. «Специя» получила такое наказание за нарушение правил регистрации игроков моложе 18 лет.
Бан вступит в силу с января 2022 года и будет действовать в течение четырех трансферных окон.
В прошлом сезоне «Специя» заняла 15-е место в Серии А и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата Италии.
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Источник — Football-Italia
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