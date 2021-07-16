Владислав ВАНАТ: «Забил - и хорошо. Нужно забивать в официальных матчах»

Форвард надеется закрепиться в команде

  • 16.07.2021 12:28
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Владислав ВАНАТ: «Забил - и хорошо. Нужно забивать в официальных матчах»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Владислав Ванат отметился голом в контрольном матче с «Эвианом», однако игрок рассчитывает начать забивать в официальных встречах.

- Спасибо Денису Бойко за то, что отдал хорошую голевую передачу. Удалось забить гол. Увидел свободную зону и решил прокинуть между защитниками. Плохо ударил, но мяч так подскочил и вратарь не поймал.

- Волновался ли перед матчем, узнав, что выйдешь с первых минут?

- Нет. Просто думал о том, чтобы сыграть в свою игру.

- Сборники, которые наблюдали за игрой, аплодировали тебе. Скажи, что чувствует молодой футболист, который забивает за киевское «Динамо»?

- Всегда приятно забивать. Хорошо, что забил, продолжаем работать.

- Можно ли сказать, что в «Динамо» обострилась конкуренция на позиции нападающего?

- Конкуренция всегда была и продолжает быть. И это нормально, тем более, в таком клубе, как «Динамо».

- Чувствовалось, что команда соперника ниже классом?

- Мы стараемся на каждого соперника одинаково настраиваться и не смотреть на уровень. Но да, команда чуть ниже классом, хотя нам все равно надо выходить на поле и играть в свой футбол.

- Что говорили тренер и игроки относительно твоего гола?

- Ничего особого не говорили, просто поздравили. Гол забил - и хорошо, главное - продолжать забивать и в официальных играх.

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Источник — ФК Динамо Киев

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