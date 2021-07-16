Марта КОСТЮК: «Теперь основная задача - подготовиться к US Open»

Украинская теннисистка Марта Костюк вынуждена из-за травмы пропустить Олимпийские Игры, однако спортсменка рассчитывает выступить на US Open.

«Это была для меня большая честь - квалифицироваться на Олимпийские Игры в 18 лет. В спорте Олимпиада как эталон - то, ради чего все работают и занимаются спортом. Надеюсь, что к следующим Олимпийским Играм буду готова и уже буду ехать за медалью».

«К сожалению, травма плеча беспокоит меня еще с того года. Не удавалось никак долечить, я лечила, но продолжала тренироваться и играть. Это затрудняло процесс. И когда перед Ролан Гаррос я подумала, что окончательно вылечила его, случился рецидив и плечо стало болеть все больше и больше. А в начале Уимблдона я даже не знала, смогу выйти на корт. После Уимблдона приняла решение, что на Олимпиаду в этом году я не поеду».

«Дальнейшие турниры - не знаю, все зависит от того, как быстро залечится плечо. Надеюсь, что буду готова к турниру в Канаде, но не думаю, что есть большой шанс. Для меня основная задача - быть готовой к US Open, а какой турнир будет первый - к сожалению, пока сказать не могу. Я тренируюсь, но не трогаю руку, не играю в теннис, и думаю, что ближайшую неделю не буду играть. Это усложнит мое возвращение в хорошую форму, но надеюсь, что продолжение и конец моего сезона будут такими же успешными, как и его первая половина», - сказала Костюк.