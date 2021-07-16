Марта КОСТЮК: «Теперь основная задача - подготовиться к US Open»

Марта пропустит Олимпиаду

  • 16.07.2021 10:08
  • 997 просмотров
  • 3 комментария
Марта КОСТЮК: «Теперь основная задача - подготовиться к US Open»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк вынуждена из-за травмы пропустить Олимпийские Игры, однако спортсменка рассчитывает выступить на US Open.

«Это была для меня большая честь - квалифицироваться на Олимпийские Игры в 18 лет. В спорте Олимпиада как эталон - то, ради чего все работают и занимаются спортом. Надеюсь, что к следующим Олимпийским Играм буду готова и уже буду ехать за медалью».

«К сожалению, травма плеча беспокоит меня еще с того года. Не удавалось никак долечить, я лечила, но продолжала тренироваться и играть. Это затрудняло процесс. И когда перед Ролан Гаррос я подумала, что окончательно вылечила его, случился рецидив и плечо стало болеть все больше и больше. А в начале Уимблдона я даже не знала, смогу выйти на корт. После Уимблдона приняла решение, что на Олимпиаду в этом году я не поеду».

«Дальнейшие турниры - не знаю, все зависит от того, как быстро залечится плечо. Надеюсь, что буду готова к турниру в Канаде, но не думаю, что есть большой шанс. Для меня основная задача - быть готовой к US Open, а какой турнир будет первый - к сожалению, пока сказать не могу. Я тренируюсь, но не трогаю руку, не играю в теннис, и думаю, что ближайшую неделю не буду играть. Это усложнит мое возвращение в хорошую форму, но надеюсь, что продолжение и конец моего сезона будут такими же успешными, как и его первая половина», - сказала Костюк.

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Источник — Суспильне спорт

(2 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.07.2021 13:24
    +4
    Мне кажется, основная задача сейчас - это по настоящему вылечиться... Такие постоянные проблемы в 19 лет тревожат
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 16.07.2021 12:10
    +3
    Козлова-Путинцева http://cdn.livetv440.me/webplayer.php?t=ifr&c=1638390&lang=ru&eid=1089699&l
    id=1638390&ci=3961&si=4
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 16.07.2021 11:56
    +7
    Здоровя тобі, Марто і подальших успіхів !!!
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 16.07.2021 11:56
    +7
    Здоровя тобі, Марто і подальших успіхів !!!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.07.2021 13:24
    +4
    Мне кажется, основная задача сейчас - это по настоящему вылечиться... Такие постоянные проблемы в 19 лет тревожат
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 16.07.2021 12:10
    +3
    Козлова-Путинцева http://cdn.livetv440.me/webplayer.php?t=ifr&c=1638390&lang=ru&eid=1089699&l
    id=1638390&ci=3961&si=4
    Ссылка
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