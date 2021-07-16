Агент Шкурина: «Рано делать выводы. Дождемся официальных матчей Динамо»

Форвард Илья Шкурин перешел из ЦСКА в «Динамо» Киев на правах аренды и забил два гола в двух контрольных матчах.

Агент игрока Валерий Исаев пока не спешит делать глобальные выводы.

– Илья забил два неплохих гола за киевское «Динамо». Может, его неправильно использовали в ЦСКА или рано об этом говорить?

– Конечно, рано. Я хочу дождаться официальных матчей. Безусловно, степень отношения и мотивации футболиста в официальном и предсезонном матче разные. У меня для себя ответ есть, но я не хочу отвечать, пока Илья не начал играть в составе «Динамо» Киев в официальных матчах.

– На данный момент отношение в «Динамо» намного лучше к нему, чем в ЦСКА, в плане доверия?

– Его выпустили на 15 минут сразу после одной тренировки, он забил, а уже в следующем матче его выставили в стартовом составе. Если судить по тому, что происходит, наверное, можно было бы так сказать. Но давайте посмотрим, как пройдут хотя бы несколько матчей. В ЦСКА нам все нравилось – что касается отношения, выполнения контракта, бытовых моментов. В игровом плане можно будет говорить потом.