Агент Шкурина: «Рано делать выводы. Дождемся официальных матчей Динамо»

Форвард забил два гола в двух спаррингах

  • 16.07.2021 07:28
  • 898 просмотров
  • 0 комментариев
Агент Шкурина: «Рано делать выводы. Дождемся официальных матчей Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард Илья Шкурин перешел из ЦСКА в «Динамо» Киев на правах аренды и забил два гола в двух контрольных матчах.

Агент игрока Валерий Исаев пока не спешит делать глобальные выводы.

– Илья забил два неплохих гола за киевское «Динамо». Может, его неправильно использовали в ЦСКА или рано об этом говорить?

– Конечно, рано. Я хочу дождаться официальных матчей. Безусловно, степень отношения и мотивации футболиста в официальном и предсезонном матче разные. У меня для себя ответ есть, но я не хочу отвечать, пока Илья не начал играть в составе «Динамо» Киев в официальных матчах.

– На данный момент отношение в «Динамо» намного лучше к нему, чем в ЦСКА, в плане доверия?

– Его выпустили на 15 минут сразу после одной тренировки, он забил, а уже в следующем матче его выставили в стартовом составе. Если судить по тому, что происходит, наверное, можно было бы так сказать. Но давайте посмотрим, как пройдут хотя бы несколько матчей. В ЦСКА нам все нравилось – что касается отношения, выполнения контракта, бытовых моментов. В игровом плане можно будет говорить потом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Metaratings.by

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности