Что делать Сассуоло? Серия А запретила клубам форму зеленого цвета

Итальянская Серия А внесла изменения в регламент турнира, которые касаются игровых форм. Начиная с сезона 2022/2023 клубам будет запрещено использовать для полевых игроков форму, в которой преобладает зеленый цвет.

Это связано с тем, что зеленый цвет сливается с газоном и создает телезрителям неудобства при просмотре трансляции.

Зеленый цвет является одним из основных для клуба Серии А «Сассуоло». При этом отмечается, что использование зеленого цвета в форме не является под полным запретом – он лишь не должен быть доминирующим цветом в экипировке.