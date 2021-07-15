Что делать Сассуоло? Серия А запретила клубам форму зеленого цвета

Изменения вступят в силу через год

  • 15.07.2021 22:06
  • 3379 просмотров
  • 5 комментариев
Что делать Сассуоло? Серия А запретила клубам форму зеленого цвета
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская Серия А внесла изменения в регламент турнира, которые касаются игровых форм. Начиная с сезона 2022/2023 клубам будет запрещено использовать для полевых игроков форму, в которой преобладает зеленый цвет.

Это связано с тем, что зеленый цвет сливается с газоном и создает телезрителям неудобства при просмотре трансляции.

Зеленый цвет является одним из основных для клуба Серии А «Сассуоло». При этом отмечается, что использование зеленого цвета в форме не является под полным запретом – он лишь не должен быть доминирующим цветом в экипировке.

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Источник — Football-Italia

(16 голосов)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 15.07.2021 22:59
    0
    ...знйшли проблему... Зоблять чорні смужки тріжки ширші і буде 51% на 49% на користь чорного, а загальна картинка не зміниться.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 15.07.2021 22:48
    0
    Я думав що в нас в федерації до...би сидять, але італійці їх переплюнули.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 15.07.2021 22:48
    -4
    Європейський дебілізм крєпчає, це вже під дією вакцини дає результати)))
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 15.07.2021 22:29
    +9
    Ахах, вот это они упоротые , с газоном сливаются, надо запретить нигерам ночью гулять, а то их не видно, это создает неудобства
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 15.07.2021 22:19
    +13
    "Зеленый цвет сливается с газоном и создает телезрителям неудобства"
    Карпаты как всегда смотрят на два шага вперед, по этому решили сразу сняться )))
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 15.07.2021 22:19
    +13
    "Зеленый цвет сливается с газоном и создает телезрителям неудобства"
    Карпаты как всегда смотрят на два шага вперед, по этому решили сразу сняться )))
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 15.07.2021 22:29
    +9
    Ахах, вот это они упоротые , с газоном сливаются, надо запретить нигерам ночью гулять, а то их не видно, это создает неудобства
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 15.07.2021 22:59
    0
    ...знйшли проблему... Зоблять чорні смужки тріжки ширші і буде 51% на 49% на користь чорного, а загальна картинка не зміниться.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 15.07.2021 22:48
    0
    Я думав що в нас в федерації до...би сидять, але італійці їх переплюнули.
    Ссылка
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