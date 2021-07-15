Что делать Сассуоло? Серия А запретила клубам форму зеленого цвета

Итальянская Серия А внесла изменения в регламент турнира, которые касаются игровых форм. Начиная с сезона 2022/2023 клубам будет запрещено использовать для полевых игроков форму, в которой преобладает зеленый цвет.
Это связано с тем, что зеленый цвет сливается с газоном и создает телезрителям неудобства при просмотре трансляции.
Зеленый цвет является одним из основных для клуба Серии А «Сассуоло». При этом отмечается, что использование зеленого цвета в форме не является под полным запретом – он лишь не должен быть доминирующим цветом в экипировке.
Источник — Football-Italia
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Карпаты как всегда смотрят на два шага вперед, по этому решили сразу сняться )))
Карпаты как всегда смотрят на два шага вперед, по этому решили сразу сняться )))
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