МАРЛОН: «Перейти в Барселону - это уникально. Как будто родился ребенок»

Защитник «Шахтера» Марлон ранее был в «Барселоне», однако там не закрепился и в итоге оказался в «Сассуоло», откуда перебрался в Украину вслед за тренером Роберто Де Дзерби.

«Перейти в «Барселону» - это уникальное чувство. Это, наверное, больше, чем реализация мечты. Как будто у тебя родился ребенок. Это было нереально и очень приятно».

«Но теперь в «Шахтере» я надеюсь, что мы сможем порадовать болельщиков своей игрой. Будем работать и увидимся на стадионе», - сказал Марлон.