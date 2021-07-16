МАРЛОН: «Перейти в Барселону - это уникально. Как будто родился ребенок»

Защитник «Шахтера» Марлон ранее был в «Барселоне», однако там не закрепился и в итоге оказался в «Сассуоло», откуда перебрался в Украину вслед за тренером Роберто Де Дзерби.
«Перейти в «Барселону» - это уникальное чувство. Это, наверное, больше, чем реализация мечты. Как будто у тебя родился ребенок. Это было нереально и очень приятно».
«Но теперь в «Шахтере» я надеюсь, что мы сможем порадовать болельщиков своей игрой. Будем работать и увидимся на стадионе», - сказал Марлон.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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