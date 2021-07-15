ОФИЦИАЛЬНО. В Украине разрешили заполнять стадионы на 67%

В Украине был утвержден новый медицинский протокол для проведения футбольных матчей. Он касается матчей профессиональных клубов УПЛ, ПФЛ и женских соревнований.
Поединки могут посещать зрители в количестве не более чем 67% (2/3) от общей вместимости стадиона. Такие ограничения действуют для регионов с зеленой, желтой и оранжевой зонами карантина. В красных зонах проведение матчей со зрителями запрещено.
Напомним, согласно предыдущему протоколу от 15 марта стадионы разрешалось заполнять максимум на 50%.
Источник — УПЛ
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Тут хотя бы на треть заполнялись.
Тут хотя бы на треть заполнялись.
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