ОФИЦИАЛЬНО. В Украине разрешили заполнять стадионы на 67%

Новое послабление антиковидных ограничений

  • 15.07.2021 19:22
  • 825 просмотров
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. В Украине разрешили заполнять стадионы на 67%
© Instagram

В Украине был утвержден новый медицинский протокол для проведения футбольных матчей. Он касается матчей профессиональных клубов УПЛ, ПФЛ и женских соревнований.

Поединки могут посещать зрители в количестве не более чем 67% (2/3) от общей вместимости стадиона. Такие ограничения действуют для регионов с зеленой, желтой и оранжевой зонами карантина. В красных зонах проведение матчей со зрителями запрещено.

Напомним, согласно предыдущему протоколу от 15 марта стадионы разрешалось заполнять максимум на 50%.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 15.07.2021 19:58
    0
    Если будет народу меньше,то запрещать играть))
    Тут хотя бы на треть заполнялись.
    Ссылка
    Молоко (укр.)
    online
      Молоко (укр.), 15.07.2021 19:52
    0
    Vladislav Pohily, 15.07.2021 19:39
    У нас столько все равно не собирается. Разве что за редким исключением.
    это про СКИФ
    Ссылка
    Молоко (укр.)
    online
      Молоко (укр.), 15.07.2021 19:51
    +1
    66,66666666666....%
    Ссылка
    Хосе Карерас
    online
      Хосе Карерас, 15.07.2021 19:48
    +2
    Я теж не розумію чому обмеження не вводять?!Особливо це стосується Росії та Англії.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.07.2021 19:41
    +1
    Действительно, какая разница между зеленой и оранжевой зоной, никакой ну а шо и темпы вакцинации у нас огого какие. Вон за поребриком кацапы как мухи дохнут от дельты, а граница между нами и мордором не закрыта до сих пор
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.07.2021 19:39
    +5
    У нас столько все равно не собирается. Разве что за редким исключением.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 15.07.2021 19:37
    -2
    Ждём вспышку коронавируса... Индийский штамп бушует во всём мире
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 15.07.2021 19:33
    +2
    Просто безобразие. Все надеялись, что разрешат заполняьь стадионы на 68%, а они разрешили заполнять стадионы только на 67%.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.07.2021 19:39
    +5
    У нас столько все равно не собирается. Разве что за редким исключением.
    Ссылка
    Хосе Карерас
    online
      Хосе Карерас, 15.07.2021 19:48
    +2
    Я теж не розумію чому обмеження не вводять?!Особливо це стосується Росії та Англії.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 15.07.2021 19:33
    +2
    Просто безобразие. Все надеялись, что разрешат заполняьь стадионы на 68%, а они разрешили заполнять стадионы только на 67%.
    Ссылка
    Молоко (укр.)
    online
      Молоко (укр.), 15.07.2021 19:51
    +1
    66,66666666666....%
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.07.2021 19:41
    +1
    Действительно, какая разница между зеленой и оранжевой зоной, никакой ну а шо и темпы вакцинации у нас огого какие. Вон за поребриком кацапы как мухи дохнут от дельты, а граница между нами и мордором не закрыта до сих пор
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 15.07.2021 19:58
    0
    Если будет народу меньше,то запрещать играть))
    Тут хотя бы на треть заполнялись.
    Ссылка
    Молоко (укр.)
    online
      Молоко (укр.), 15.07.2021 19:52
    0
    Vladislav Pohily, 15.07.2021 19:39
    У нас столько все равно не собирается. Разве что за редким исключением.
    это про СКИФ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности