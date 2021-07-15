Еврокубки только на Megogo. ТК Футбол не договорился о трансляциях

Похоже, Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций будет только на Megogo

  • 15.07.2021 19:11
  • 1457 просмотров
  • 8 комментариев
Еврокубки только на Megogo. ТК Футбол не договорился о трансляциях
© uefa

По информации телеграм-канала Бей-Беги, платформа Megogo, которая ранее выиграла тендер на показ еврокубков с сезона 2021/22, вышла из переговоров с каналами Футбол 1/2/3.

Ранее генеральный директоров Футболов Александр Денисов подтверждал, что были переговоры по поводу сублицензии, однако успехом они не увенчались.

Если информация подтвердится, то Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций с сезона 2021/22 можно будет смотреть только на платформах Megogo и Volia.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 15.07.2021 19:37
    0
    Barsa_che, 15.07.2021 19:30
    Тогда футболам 123 надо закрываться.
    Ф123 піднатужились - будуть показувати Перлу лігу України.
    А з УПЛ щось інформації не видно... Може хто знає ?
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 15.07.2021 19:37
    0
    Підписуйтесь на мегого до кінця місяці, бо там подорожчання із серпня. На 2 роки була знижка 50%, зараз не знаю чи діє
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 15.07.2021 19:32
    0
    SandroKing, 15.07.2021 19:16
    Бред, надюсь вмешаются в эту ситуацию. Интернет должен иметь отдельную лицензию, это не телевидение.
    і хто це може вмішатися в цю ситуацію ?
    один хрін переможе бабло...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 15.07.2021 19:30
    +2
    Тогда футболам 123 надо закрываться.
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 15.07.2021 19:28
    +1
    Igor Krasnenko, 15.07.2021 19:25
    Интернет это все! И телевиденее в том числе.
    Или вы тарелкой пользуетесь до сих пор?
    Я, например, тарелкой пользуюсь ежедневно. Я из нее ЕМ ! Вам тоже очень советую...)))
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 15.07.2021 19:25
    -1
    SandroKing, 15.07.2021 19:16
    Бред, надюсь вмешаются в эту ситуацию. Интернет должен иметь отдельную лицензию, это не телевидение.
    Интернет это все! И телевиденее в том числе.
    Или вы тарелкой пользуетесь до сих пор?
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 15.07.2021 19:25
    +6
    Сначала Футбол 1/2/3 молча кинул "плюсов", теперь кинули его. Что сказать? БУМЕРАНГ!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 15.07.2021 19:16
    +1
    Бред, надюсь вмешаются в эту ситуацию. Интернет должен иметь отдельную лицензию, это не телевидение.
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 15.07.2021 19:25
    +6
    Сначала Футбол 1/2/3 молча кинул "плюсов", теперь кинули его. Что сказать? БУМЕРАНГ!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 15.07.2021 19:30
    +2
    Тогда футболам 123 надо закрываться.
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 15.07.2021 19:28
    +1
    Igor Krasnenko, 15.07.2021 19:25
    Интернет это все! И телевиденее в том числе.
    Или вы тарелкой пользуетесь до сих пор?
    Я, например, тарелкой пользуюсь ежедневно. Я из нее ЕМ ! Вам тоже очень советую...)))
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 15.07.2021 19:16
    +1
    Бред, надюсь вмешаются в эту ситуацию. Интернет должен иметь отдельную лицензию, это не телевидение.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 15.07.2021 19:37
    0
    Barsa_che, 15.07.2021 19:30
    Тогда футболам 123 надо закрываться.
    Ф123 піднатужились - будуть показувати Перлу лігу України.
    А з УПЛ щось інформації не видно... Може хто знає ?
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 15.07.2021 19:37
    0
    Підписуйтесь на мегого до кінця місяці, бо там подорожчання із серпня. На 2 роки була знижка 50%, зараз не знаю чи діє
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 15.07.2021 19:32
    0
    SandroKing, 15.07.2021 19:16
    Бред, надюсь вмешаются в эту ситуацию. Интернет должен иметь отдельную лицензию, это не телевидение.
    і хто це може вмішатися в цю ситуацію ?
    один хрін переможе бабло...
    Ссылка
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