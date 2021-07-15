Еврокубки только на Megogo. ТК Футбол не договорился о трансляциях

По информации телеграм-канала Бей-Беги, платформа Megogo, которая ранее выиграла тендер на показ еврокубков с сезона 2021/22, вышла из переговоров с каналами Футбол 1/2/3.
Ранее генеральный директоров Футболов Александр Денисов подтверждал, что были переговоры по поводу сублицензии, однако успехом они не увенчались.
Если информация подтвердится, то Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций с сезона 2021/22 можно будет смотреть только на платформах Megogo и Volia.
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А з УПЛ щось інформації не видно... Може хто знає ?
один хрін переможе бабло...
Или вы тарелкой пользуетесь до сих пор?
Или вы тарелкой пользуетесь до сих пор?
Или вы тарелкой пользуетесь до сих пор?
А з УПЛ щось інформації не видно... Може хто знає ?
один хрін переможе бабло...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.