Гендиректор Зари рассказал об уходе Абу Ханны, Юрченко и других

По окончании сезона «Зарю» покинул ряд игроков, которые определяли игру команды последние годы - вратарь Никола Василь, защитник Джоель Абу Ханна, полузащитники Владлен Юрченко, Дмитрий Иванисеня, Сергей Гринь и Андрейс Цыганикс. Все игроки ушли из команды свободными агентами и клуб ничего не заработал.

По словам гендиректора Станислава Оганова, «Заря» и не планировала ничего зарабатывать на игроках.

—У большинства из перечисленных игроков закончились контракты и ребята изъявили желание уйти из футбольного клуба. Мы им еще зимой предлагали их продлить, но они сказали, что подумают. В конечном итоге до продления дело так и не дошло, и после завершения сезона-2020/21 они уехали. А с Цыганиксом мы нашли взаимопонимание и по обоюдному согласию расторгли соглашение.

— Со всеми ли из перечисленных футболистов клуб расстался без приключений или шероховатостей?

— Абсолютно со всеми. Мы ведь солидный клуб и до этого не допускаем. Если бы были какие-то шероховатости, то поверьте, что футболисты об этом не молчали бы. Они подняли бы на ноги всех журналистов и начали давать интервью налево и направо.

— «Заря» нередко выгодно продавала своих игроков. На ком-то из них клуб заработал этим летом?

— Все были свободными агентами и мы не собирались на них зарабатывать. Отработав контракт, они получили этот статус и уехали.