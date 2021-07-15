Гендиректор Зари рассказал об уходе Абу Ханны, Юрченко и других

Все игроки покинули команду свободными агентами

  • 15.07.2021 18:34
  • 1925 просмотров
  • 3 комментария
Гендиректор Зари рассказал об уходе Абу Ханны, Юрченко и других
© ФК Заря. Станислав Оганов

По окончании сезона «Зарю» покинул ряд игроков, которые определяли игру команды последние годы - вратарь Никола Василь, защитник Джоель Абу Ханна, полузащитники Владлен Юрченко, Дмитрий Иванисеня, Сергей Гринь и Андрейс Цыганикс. Все игроки ушли из команды свободными агентами и клуб ничего не заработал.

По словам гендиректора Станислава Оганова, «Заря» и не планировала ничего зарабатывать на игроках.

—У большинства из перечисленных игроков закончились контракты и ребята изъявили желание уйти из футбольного клуба. Мы им еще зимой предлагали их продлить, но они сказали, что подумают. В конечном итоге до продления дело так и не дошло, и после завершения сезона-2020/21 они уехали. А с Цыганиксом мы нашли взаимопонимание и по обоюдному согласию расторгли соглашение. 

— Со всеми ли из перечисленных футболистов клуб расстался без приключений или шероховатостей?
— Абсолютно со всеми. Мы ведь солидный клуб и до этого не допускаем. Если бы были какие-то шероховатости, то поверьте, что футболисты об этом не молчали бы. Они подняли бы на ноги всех журналистов и начали давать интервью налево и направо. 

— «Заря» нередко выгодно продавала своих игроков. На ком-то из них клуб заработал этим летом?
— Все были свободными агентами и мы не собирались на них зарабатывать. Отработав контракт, они получили этот статус и уехали.

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Источник — FanDay

(11 голосов)

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Комментарии
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 15.07.2021 19:50
    0
    Maks23, 15.07.2021 19:29
    Крылья ..заплатили и заре и подъёмные иванисении.. что попало..
    В статье есть хоть одно слово об Иванисени? Убейся
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 15.07.2021 19:29
    -1
    NachoBarbero, 15.07.2021 18:50
    "НЕ ВЕРЮ!" © Станиславкий.
    В Европе за последние 3-4 года научились проворачивать трансферы "свободных агентов" чтобы обходить финансовый фейр-плей. Клубы между собой договариваются о переходе, платят деньги через офшоры и футболист типа переходит. Все в выигрыше: для покупателя цена немного ниже + обошли финансовый фейр-плей, для продавца никаких налогов с трансфера, а футболист получил подъёмные за молчание.
    Есть целые статьи и расследования в зарубежных газетах но доказать ничего не могут, на бумаге всё чисто.
    А так как до Украины мода доходит з запозданием на пару лет, то и додумались они до этого гораздо позже, возможно почитав те самые статьи в интернете и подумав "да это же гениально!"
    Спасибо за внимание.
    Крылья ..заплатили и заре и подъёмные иванисении.. что попало..
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 15.07.2021 18:50
    -1
    "НЕ ВЕРЮ!" © Станиславкий.
    В Европе за последние 3-4 года научились проворачивать трансферы "свободных агентов" чтобы обходить финансовый фейр-плей. Клубы между собой договариваются о переходе, платят деньги через офшоры и футболист типа переходит. Все в выигрыше: для покупателя цена немного ниже + обошли финансовый фейр-плей, для продавца никаких налогов с трансфера, а футболист получил подъёмные за молчание.
    Есть целые статьи и расследования в зарубежных газетах но доказать ничего не могут, на бумаге всё чисто.
    А так как до Украины мода доходит з запозданием на пару лет, то и додумались они до этого гораздо позже, возможно почитав те самые статьи в интернете и подумав "да это же гениально!"
    Спасибо за внимание.
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 15.07.2021 19:50
    0
    Maks23, 15.07.2021 19:29
    Крылья ..заплатили и заре и подъёмные иванисении.. что попало..
    В статье есть хоть одно слово об Иванисени? Убейся
    Ссылка
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