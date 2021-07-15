Заря попрощалась с атакующим полузащитником

«Заря» на официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с атакующим полузащитником Сергеем Гринем.
Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. 27-летний игрок стал свободным агентом.
В минувшем сезоне УПЛ Гринь провел 6 матчей.
Летом «Заря» подписала Максима Имерекова, Сергея Булецу, Кристиана, Ахмеда Алибекова и Гильерме.
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Источник — ФК Заря
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