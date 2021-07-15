Заря попрощалась с атакующим полузащитником

Сергей Гринь стал свободным агентом

  • 15.07.2021 16:27
  • 1015 просмотров
  • 1 комментарий
Заря попрощалась с атакующим полузащитником
© zarya-lugansk.com

«Заря» на официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с атакующим полузащитником Сергеем Гринем.

Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. 27-летний игрок стал свободным агентом.

В минувшем сезоне УПЛ Гринь провел 6 матчей.

Летом «Заря» подписала Максима Имерекова, Сергея Булецу, Кристиана, Ахмеда Алибекова и Гильерме.

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Источник — ФК Заря

(3 голоса)

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Комментарии
    dadlismit
    online
      dadlismit, 15.07.2021 16:32
    +1
    Вполне логично, что расторгли контракт. Грыня в "Заре" в основе практически не играл, а когда выходил на замену, на поле ничего не показал
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 15.07.2021 16:32
    +1
    Вполне логично, что расторгли контракт. Грыня в "Заре" в основе практически не играл, а когда выходил на замену, на поле ничего не показал
    Ссылка
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