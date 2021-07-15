Волчанск просматривает нигерийца из Карпат

Очередным новичком «Волчанска» стал центральный защитник Иван Пец. В минувшем сезоне Первой лиги 21-летний футболист провел 2 матча за «Металлист 1925».
Также на летнем сборе с «волками» работает нигерийский нападающий Косисочукву Жозеф Энете. 20-летний центрфорвард с февраля 2019 года был игроком «Карпат».
Жозеф Энете выступал за юниорскую и молодежную команды львовского клуба, когда тот еще выступал в УПЛ, а в прошлом сезоне отметился 3 голами в 14 матчах Второй лиги.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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