Волчанск просматривает нигерийца из Карпат

Очередным новичком «Волчанска» стал центральный защитник Иван Пец. В минувшем сезоне Первой лиги 21-летний футболист провел 2 матча за «Металлист 1925».

Также на летнем сборе с «волками» работает нигерийский нападающий Косисочукву Жозеф Энете. 20-летний центрфорвард с февраля 2019 года был игроком «Карпат».

Жозеф Энете выступал за юниорскую и молодежную команды львовского клуба, когда тот еще выступал в УПЛ, а в прошлом сезоне отметился 3 голами в 14 матчах Второй лиги.