Будапешт. Калинина победила третью сеяную на пути в четвертьфинал

Поединок продолжался 1 час и 40 минут. Калинина выполнила по 3 брейка в каждой партии, а на своей подаче проиграла 3 гейма за матч.
Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Бернарда Пера (США, 3) – 7:5, 6:3
24-летняя украинка проведет свой дебютный четвертьфинал на уровне WTA. Следующей соперницей Ангелины Калининой станет победительница встречи Александра Саснович – Панна Удварди.
Выигрышная серия Калининой теперь насчитывает 12 матчей.
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Источник — Большой теннис Украины
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Саме тому буки бачили Ангеліну фавориткою, і не дарма.
Можливий виліт в кожному з трьох матчів, що залишилися? Так, Ангеліна грає третій тиждень поспіль. Але це не скасовує беззаперечного річного успіху.
Вже наступного року будемо дивитися наскільки все серйозно.
Саме тому буки бачили Ангеліну фавориткою, і не дарма.
Можливий виліт в кожному з трьох матчів, що залишилися? Так, Ангеліна грає третій тиждень поспіль. Але це не скасовує беззаперечного річного успіху.
Вже наступного року будемо дивитися наскільки все серйозно.
А вообще, все правильно - нужно Геле ковать железо, пока горячо. Кто знает, как долго продлится это озарение.
Можливий виліт в кожному з трьох матчів, що залишилися? Так, Ангеліна грає третій тиждень поспіль. Але це не скасовує беззаперечного річного успіху.
Вже наступного року будемо дивитися наскільки все серйозно.
Саме тому буки бачили Ангеліну фавориткою, і не дарма.
А вообще, все правильно - нужно Геле ковать железо, пока горячо. Кто знает, как долго продлится это озарение.
Саме тому буки бачили Ангеліну фавориткою, і не дарма.
Можливий виліт в кожному з трьох матчів, що залишилися? Так, Ангеліна грає третій тиждень поспіль. Але це не скасовує беззаперечного річного успіху.
Вже наступного року будемо дивитися наскільки все серйозно.
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