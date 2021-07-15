Будапешт. Калинина победила третью сеяную на пути в четвертьфинал

Украинская теннисистка продолжит борьбу на турнире WTA в Венгрии

  • 15.07.2021 14:55
  • 1846 просмотров
  • 9 комментариев
Будапешт. Калинина победила третью сеяную на пути в четвертьфинал
© ITF. Ангелина Калинина

Поединок продолжался 1 час и 40 минут. Калинина выполнила по 3 брейка в каждой партии, а на своей подаче проиграла 3 гейма за матч.

Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Бернарда Пера (США, 3) – 7:5, 6:3

24-летняя украинка проведет свой дебютный четвертьфинал на уровне WTA. Следующей соперницей Ангелины Калининой станет победительница встречи Александра Саснович – Панна Удварди.

Выигрышная серия Калининой теперь насчитывает 12 матчей.

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Источник — Большой теннис Украины

(11 голосов)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 15.07.2021 16:37
    +1
    Arty900, 15.07.2021 15:53
    Пера, виявляється, програла 6 останніх матчів із семи тенісисткам із топ-100.
    Саме тому буки бачили Ангеліну фавориткою, і не дарма.
    Я день перед тим дивився на майскоре кефи на цей матч - рівність по 1,92 у Калініної і Пери була. Це вже потім грошові потоки пішли на українку.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 15.07.2021 16:16
    0
    Sashamar, 15.07.2021 15:14
    Здається, що ми на порозі грандіозного шухеру (закреслено) якісного прориву Калініной принаймні на грунті . Чотирі місяці грунтового сезона йдуть у великий жирний плюс (попри поразку від Коллінз на РГ).
    Можливий виліт в кожному з трьох матчів, що залишилися? Так, Ангеліна грає третій тиждень поспіль. Але це не скасовує беззаперечного річного успіху.
    Вже наступного року будемо дивитися наскільки все серйозно.
    Нужен серьезный тренер и усиленно работать над физическими кондициями. Слишком слабовата физически. А так возраст позволяет попасть в первые 50.
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    Arty900
    online
      Arty900, 15.07.2021 15:53
    +5
    Stanislav Matusevych, 15.07.2021 15:09
    Все цікавіше і цікавіше. Пера, звичайно, провела невдалий матч із купою простих помилок, особливо з воллеїв жах був. Але ж важко чекати видатного тенісу в таку спеку. Ангеліні вдалося бути стабільнішою за суперницю. Тепер вона закріплюється в сотні та продовжує переможну серію. Далі буде ще важче. Саснович теж може наробити помилок, а може й не наробити. У другому випадку чи буде Ангеліні чим відповідати на гармати суперниці?
    Пера, виявляється, програла 6 останніх матчів із семи тенісисткам із топ-100.
    Саме тому буки бачили Ангеліну фавориткою, і не дарма.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 15.07.2021 15:31
    0
    Stanislav Matusevych, 15.07.2021 15:21
    Справа в тому, що Удварді - записна грунтовичка, на відміну від білоруски. Просто її стихія - 25-тисячники) Чесно кажучи, вважаю, що значно більш майстерна Саснович її заб'є, незважаючи на кефи. Але хтозна, це ж жіночий теніс.
    Після Бронцетті - Блінкова та Заневська - Тайхманн можна щось прогнозувати?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.07.2021 15:21
    +3
    vital, 15.07.2021 15:13
    Ніколи не чув про суперницю Соснович, але білоруска йде в матчі не дуже явним фаворитом. Будемо бачити хто пройде далі...
    Справа в тому, що Удварді - записна грунтовичка, на відміну від білоруски. Просто її стихія - 25-тисячники) Чесно кажучи, вважаю, що значно більш майстерна Саснович її заб'є, незважаючи на кефи. Але хтозна, це ж жіночий теніс.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 15.07.2021 15:14
    +7
    Здається, що ми на порозі грандіозного шухеру (закреслено) якісного прориву Калініной принаймні на грунті . Чотирі місяці грунтового сезона йдуть у великий жирний плюс (попри поразку від Коллінз на РГ).
    Можливий виліт в кожному з трьох матчів, що залишилися? Так, Ангеліна грає третій тиждень поспіль. Але це не скасовує беззаперечного річного успіху.
    Вже наступного року будемо дивитися наскільки все серйозно.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.07.2021 15:13
    +2
    Stanislav Matusevych, 15.07.2021 15:09
    Все цікавіше і цікавіше. Пера, звичайно, провела невдалий матч із купою простих помилок, особливо з воллеїв жах був. Але ж важко чекати видатного тенісу в таку спеку. Ангеліні вдалося бути стабільнішою за суперницю. Тепер вона закріплюється в сотні та продовжує переможну серію. Далі буде ще важче. Саснович теж може наробити помилок, а може й не наробити. У другому випадку чи буде Ангеліні чим відповідати на гармати суперниці?
    Ніколи не чув про суперницю Соснович, але білоруска йде в матчі не дуже явним фаворитом. Будемо бачити хто пройде далі...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.07.2021 15:09
    +7
    Все цікавіше і цікавіше. Пера, звичайно, провела невдалий матч із купою простих помилок, особливо з воллеїв жах був. Але ж важко чекати видатного тенісу в таку спеку. Ангеліні вдалося бути стабільнішою за суперницю. Тепер вона закріплюється в сотні та продовжує переможну серію. Далі буде ще важче. Саснович теж може наробити помилок, а може й не наробити. У другому випадку чи буде Ангеліні чим відповідати на гармати суперниці?
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 15.07.2021 15:06
    +4
    Калинина умеет играть в теннис. Шок-с.
    А вообще, все правильно - нужно Геле ковать железо, пока горячо. Кто знает, как долго продлится это озарение.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 15.07.2021 15:14
    +7
    Здається, що ми на порозі грандіозного шухеру (закреслено) якісного прориву Калініной принаймні на грунті . Чотирі місяці грунтового сезона йдуть у великий жирний плюс (попри поразку від Коллінз на РГ).
    Можливий виліт в кожному з трьох матчів, що залишилися? Так, Ангеліна грає третій тиждень поспіль. Але це не скасовує беззаперечного річного успіху.
    Вже наступного року будемо дивитися наскільки все серйозно.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.07.2021 15:09
    +7
    Все цікавіше і цікавіше. Пера, звичайно, провела невдалий матч із купою простих помилок, особливо з воллеїв жах був. Але ж важко чекати видатного тенісу в таку спеку. Ангеліні вдалося бути стабільнішою за суперницю. Тепер вона закріплюється в сотні та продовжує переможну серію. Далі буде ще важче. Саснович теж може наробити помилок, а може й не наробити. У другому випадку чи буде Ангеліні чим відповідати на гармати суперниці?
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 15.07.2021 15:53
    +5
    Stanislav Matusevych, 15.07.2021 15:09
    Все цікавіше і цікавіше. Пера, звичайно, провела невдалий матч із купою простих помилок, особливо з воллеїв жах був. Але ж важко чекати видатного тенісу в таку спеку. Ангеліні вдалося бути стабільнішою за суперницю. Тепер вона закріплюється в сотні та продовжує переможну серію. Далі буде ще важче. Саснович теж може наробити помилок, а може й не наробити. У другому випадку чи буде Ангеліні чим відповідати на гармати суперниці?
    Пера, виявляється, програла 6 останніх матчів із семи тенісисткам із топ-100.
    Саме тому буки бачили Ангеліну фавориткою, і не дарма.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 15.07.2021 15:06
    +4
    Калинина умеет играть в теннис. Шок-с.
    А вообще, все правильно - нужно Геле ковать железо, пока горячо. Кто знает, как долго продлится это озарение.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.07.2021 15:21
    +3
    vital, 15.07.2021 15:13
    Ніколи не чув про суперницю Соснович, але білоруска йде в матчі не дуже явним фаворитом. Будемо бачити хто пройде далі...
    Справа в тому, що Удварді - записна грунтовичка, на відміну від білоруски. Просто її стихія - 25-тисячники) Чесно кажучи, вважаю, що значно більш майстерна Саснович її заб'є, незважаючи на кефи. Але хтозна, це ж жіночий теніс.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.07.2021 15:13
    +2
    Stanislav Matusevych, 15.07.2021 15:09
    Все цікавіше і цікавіше. Пера, звичайно, провела невдалий матч із купою простих помилок, особливо з воллеїв жах був. Але ж важко чекати видатного тенісу в таку спеку. Ангеліні вдалося бути стабільнішою за суперницю. Тепер вона закріплюється в сотні та продовжує переможну серію. Далі буде ще важче. Саснович теж може наробити помилок, а може й не наробити. У другому випадку чи буде Ангеліні чим відповідати на гармати суперниці?
    Ніколи не чув про суперницю Соснович, але білоруска йде в матчі не дуже явним фаворитом. Будемо бачити хто пройде далі...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.07.2021 16:37
    +1
    Arty900, 15.07.2021 15:53
    Пера, виявляється, програла 6 останніх матчів із семи тенісисткам із топ-100.
    Саме тому буки бачили Ангеліну фавориткою, і не дарма.
    Я день перед тим дивився на майскоре кефи на цей матч - рівність по 1,92 у Калініної і Пери була. Це вже потім грошові потоки пішли на українку.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 15.07.2021 16:16
    0
    Sashamar, 15.07.2021 15:14
    Здається, що ми на порозі грандіозного шухеру (закреслено) якісного прориву Калініной принаймні на грунті . Чотирі місяці грунтового сезона йдуть у великий жирний плюс (попри поразку від Коллінз на РГ).
    Можливий виліт в кожному з трьох матчів, що залишилися? Так, Ангеліна грає третій тиждень поспіль. Але це не скасовує беззаперечного річного успіху.
    Вже наступного року будемо дивитися наскільки все серйозно.
    Нужен серьезный тренер и усиленно работать над физическими кондициями. Слишком слабовата физически. А так возраст позволяет попасть в первые 50.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 15.07.2021 15:31
    0
    Stanislav Matusevych, 15.07.2021 15:21
    Справа в тому, що Удварді - записна грунтовичка, на відміну від білоруски. Просто її стихія - 25-тисячники) Чесно кажучи, вважаю, що значно більш майстерна Саснович її заб'є, незважаючи на кефи. Але хтозна, це ж жіночий теніс.
    Після Бронцетті - Блінкова та Заневська - Тайхманн можна щось прогнозувати?
    Ссылка
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