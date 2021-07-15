ВПК-Агро продлит аренду защитника Зари

«ВПК-Агро» договорился с «Зарей» об аренде крайнего защитника Тимофея Сухаря. В весенней части прошлого сезона 22-летний уроженец Херсонской области уже играл за команду из Вишневого, проведя 12 матчей в Первой лиге.

Этим летом у Сухаря был вариант перехода в тернопольскую «Ниву». Прежде он выступал за молодежные команды «Днепра» и «Зари», а также «Днепр-1» и «Металлург».

Накануне «ВПК-Агро» арендовал у «Руха» вратаря Виктора Бабичина и полузащитника Ивана Литвиненко. Кроме того, вместе с командой к сезону готовится экс-защитник «Динамо» и «Ворсклы».