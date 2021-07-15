Немецкий арбитр Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры

Известный арбитр ФИФА, 45-летний Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры.
Специалист заявил, что не сможет поддерживать качество работы и настрой на таком уровне.
«Я решил не ехать на следующий турнир и завершить международную карьеру. С нетерпением жду следующего сезона в Бундеслиге», — сказал Брых.
Феликс Брых является судьей ФИФА с 2007 года.
Напомним, что Феликс Брых установил новый рекорд финальных турниров ЧЕ.
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Источник — Kicker
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