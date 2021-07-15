Немецкий арбитр Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры

Известный арбитр ФИФА, 45-летний Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры.

Специалист заявил, что не сможет поддерживать качество работы и настрой на таком уровне.

«Я решил не ехать на следующий турнир и завершить международную карьеру. С нетерпением жду следующего сезона в Бундеслиге», — сказал Брых.

Феликс Брых является судьей ФИФА с 2007 года.

Напомним, что Феликс Брых установил новый рекорд финальных турниров ЧЕ.