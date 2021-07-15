Немецкий арбитр Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры

Специалист сосредоточится на Бундеслиге

  • 15.07.2021 13:00
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Немецкий арбитр Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный арбитр ФИФА, 45-летний Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры.

Специалист заявил, что не сможет поддерживать качество работы и настрой на таком уровне.

«Я решил не ехать на следующий турнир и завершить международную карьеру. С нетерпением жду следующего сезона в Бундеслиге», — сказал Брых.

Феликс Брых является судьей ФИФА с 2007 года.

Напомним, что Феликс Брых установил новый рекорд финальных турниров ЧЕ.

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Источник — Kicker

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