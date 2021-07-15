В четверг, 15 апреля, в венгерском городе Фельчут состоится ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором сыграют местная «Пушкаш Академия» и финский «Интер Турку». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
«Пушкаш Академия»
«Пушкаш Академия», которая является дочерней командой «МОЛ Фехервар», пробилась в еврокубки во второй раз кряду. В минувшем чемпионате Венгрии команда заняла второе место, отстав от чемпиона «Ференцвароша» 20 очков. Но для клуба, который был основан в 2005 году, это лучший результат в истории.
В составе этой команды выступает украинский хавбек Артем Фаворов. Год назад «Академия Пушкаша» уступила в первом раунда квалификации Лиги Европы шведскому «Хаммарбю». На этот раз венгерский клуб стартовал намного лучше, сыграв в гостях вничью с финским «Интером» со счетом 1:1.
«Интер Турку»
Тем временем «Интер» участвует в еврокубках третий год подряд. В прошлом сезоне вице-чемпион Финляндии уступил в первом отборочном раунде Лиги Европы венгерскому «Гонведу», а еще годом ранее вылетел после поражения от датского «Брондбю».
В текущем чемпионате Финляндии клуб из Турку занимает третье место. Отставание от лидера составляет уже девять очков. «Интер» не очень удачно провел недавние матчи в чемпионате. В четырех турах ему удалось набрать лишь четыре очка.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Пушкаш Академия» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.54.
15 июля, четверг
|«Пушкаш Академия» – «Интер Турку» (Первый матч – 1:1)
|Фельчут. Стадион «Панчо Арена». 21:00
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Денис Шаховец, Sport.ua
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