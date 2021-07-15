Пушкаш Академия
0 : 0
Интер Турку
15.07.2021 21:00

Пушкаш Академия – Интер Турку. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Венгерский и финский клубы разыграют путевку во второй квалификационный раунд

  • 15.07.2021 13:05
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Пушкаш Академия – Интер Турку. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
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В четверг, 15 апреля, в венгерском городе Фельчут состоится ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором сыграют местная «Пушкаш Академия» и финский «Интер Турку». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

«Пушкаш Академия»

«Пушкаш Академия», которая является дочерней командой «МОЛ Фехервар», пробилась в еврокубки во второй раз кряду. В минувшем чемпионате Венгрии команда заняла второе место, отстав от чемпиона «Ференцвароша» 20 очков. Но для клуба, который был основан в 2005 году, это лучший результат в истории.

В составе этой команды выступает украинский хавбек Артем Фаворов. Год назад «Академия Пушкаша» уступила в первом раунда квалификации Лиги Европы шведскому «Хаммарбю». На этот раз венгерский клуб стартовал намного лучше, сыграв в гостях вничью с финским «Интером» со счетом 1:1.

«Интер Турку»

Тем временем «Интер» участвует в еврокубках третий год подряд. В прошлом сезоне вице-чемпион Финляндии уступил в первом отборочном раунде Лиги Европы венгерскому «Гонведу», а еще годом ранее вылетел после поражения от датского «Брондбю».

В текущем чемпионате Финляндии клуб из Турку занимает третье место. Отставание от лидера составляет уже девять очков. «Интер» не очень удачно провел недавние матчи в чемпионате. В четырех турах ему удалось набрать лишь четыре очка.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Пушкаш Академия» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.54.

15 июля, четверг

«Пушкаш Академия» – «Интер Турку» (Первый матч – 1:1)
Фельчут. Стадион «Панчо Арена». 21:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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