Нур-Султан. Снигур и Закарлюк проиграли россиянкам во втором круге

Украинки завершили борьбу

  • 15.07.2021 11:39
  • 724 просмотра
  • 5 комментариев
Нур-Султан. Снигур и Закарлюк проиграли россиянкам во втором круге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинские теннисистки Дарья Снигур и Марианна Закарлюк завершили борьбу на хардовом челленджере в Нур-Султане.

Обе украинки проиграли представительницам России в двух сетах.

2-й раунд

Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Тихонова (Россия) – 6:7, 4:6

Марианна Закарлюк (Украина) – Екатерина Шалимова (Россия) – 1:6, 3:6

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 15.07.2021 14:46
    0
    Калинина обыграла Перу.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 15.07.2021 13:31
    0
    Закарлюк програла в першому раунді.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 15.07.2021 12:53
    +2
    Матч Калініної з Перою, якщо комусь цікаво
    http://live.jokerswidget.org/freelivematch/9097732539431620.html
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 15.07.2021 12:18
    +3
    Закарлюк пощастило, нехай з помилкою, але її згадали на цьому сайті, чого зазвичай не відбувається, бо нема за що . От що значить програти в добрій компанії . Але якщо Маріанна програла швидко і безпорадно, Снігур просто трохи не пощастило, там була вперта боротьба двох рівних суперниць.
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 15.07.2021 12:06
    0
    Фамилия наверное Закарлюк а не Закарлюка!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 15.07.2021 12:18
    +3
    Закарлюк пощастило, нехай з помилкою, але її згадали на цьому сайті, чого зазвичай не відбувається, бо нема за що . От що значить програти в добрій компанії . Але якщо Маріанна програла швидко і безпорадно, Снігур просто трохи не пощастило, там була вперта боротьба двох рівних суперниць.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 15.07.2021 12:53
    +2
    Матч Калініної з Перою, якщо комусь цікаво
    http://live.jokerswidget.org/freelivematch/9097732539431620.html
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 15.07.2021 14:46
    0
    Калинина обыграла Перу.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 15.07.2021 13:31
    0
    Закарлюк програла в першому раунді.
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 15.07.2021 12:06
    0
    Фамилия наверное Закарлюк а не Закарлюка!
    Ссылка
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