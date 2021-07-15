Нур-Султан. Снигур и Закарлюк проиграли россиянкам во втором круге

Украинские теннисистки Дарья Снигур и Марианна Закарлюк завершили борьбу на хардовом челленджере в Нур-Султане.
Обе украинки проиграли представительницам России в двух сетах.
2-й раунд
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Тихонова (Россия) – 6:7, 4:6
Марианна Закарлюк (Украина) – Екатерина Шалимова (Россия) – 1:6, 3:6
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Источник — Sport.ua
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