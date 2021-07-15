Эпицентр просматривает пять новичков

Команда из Дунаевцев сыграла три спарринга

  • 15.07.2021 11:16
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Эпицентр просматривает пять новичков
© ФК Эпицентр Дунаевцы

«Эпицентр», представляющий Вторую лигу чемпионата Украины, в это межсезонье провел уже три спарринга. Сначала команда из Дунаевцев проиграла «Подолью» (1:2), затем сыграла вничью с «Агробизнесом» (0:0) и победила «Буковину» (3:1).

Сейчас в тренировочном лагере «Эпицентра» находится пять потенциальных новичков, самый известный среди них – Евгений Немтинов, ранее выступавший за «Полесье» и «Агробизнес». По имеющейся информации, именно он станет первым летним новобранцем «Эпицентра».

Подопечные Сергея Нагорняка и Олега Надуды 17 июля сыграют очередной контрольный матч. Соперник еще уточняется.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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